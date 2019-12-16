Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika Spor

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

6 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un da hazır bulunduğu kurada İngiltere'den 4, İspanya'dan 4, İtalya'dan 3, Almanya'dan 3 ve Fransa'dan 2 takım yer aldı.


Son 16 Turu'nda ilk maçlar 18-19 Şubat ile 25-26 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Rövanş müsabakaları ise 10-11 Mart ile 17-18 Mart günlerinde düzenlenecek.


Şampiyonlar Ligi finali ise 30 Mayıs 2020'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu eşleşmeleri şöyle:


Borussia Dortmund- Paris Saint-Germain


Real Madrid- Manchester City


Atalanta-Valencia


Atletico Madrid-Liverpool


Chelsea-Bayern Münih


Olympique Lyon-Juventus


Tottenham-Leipzig


Napoli- Barcelona - İSTANBUL

UEFA Şampiyonlar Ligi, Hamit Altıntop, İngiltere, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:23 Kaynak: İHA
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