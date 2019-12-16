UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un da hazır bulunduğu kurada İngiltere'den 4, İspanya'dan 4, İtalya'dan 3, Almanya'dan 3 ve Fransa'dan 2 takım yer aldı.



Son 16 Turu'nda ilk maçlar 18-19 Şubat ile 25-26 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Rövanş müsabakaları ise 10-11 Mart ile 17-18 Mart günlerinde düzenlenecek.



Şampiyonlar Ligi finali ise 30 Mayıs 2020'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu eşleşmeleri şöyle:



Borussia Dortmund- Paris Saint-Germain



Real Madrid- Manchester City



Atalanta-Valencia



Atletico Madrid-Liverpool



Chelsea-Bayern Münih



Olympique Lyon-Juventus



Tottenham-Leipzig



Napoli- Barcelona - İSTANBUL