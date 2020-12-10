Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu
10.12.2020 08:31
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamaları Çarşamba günü oynanan maçların ardından tamamlandı. Karşılaşmaların sona ermesiyle birlikte son 16 turuna yükselen ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek takımlar da belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması sona erdi ve son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde 14 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar kura çekimine seri başı olarak katılacak ve aynı ülke takımları birbiriyle eşleşemeyecek.
Son 16 turu ilk maçları 16/17/23/24 Şubat'ta, rövanş maçları ise 9/10/16/17 Mart'ta oynanacak.
SERİ BAŞI OLAN TAKIMLAR
Bayern Münih
Real Madrid
Manchester City
Liverpool
Chelsea
Dortmund
Juventus
PSG
SERİ BAŞI OLMAYANLAR
Atletico Madrid
Mönchengladbach
Porto
Atalanta
Sevilla
Lazio
Barcelona
RB Leipzig
AVRUPA LİGİ'NE GİDENLER
Manchester United
Ajax
Club Brugge
Dinamo Kiev
Shakhtar Donetsk
Olympiakos
Salzburg
Krasnodar
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