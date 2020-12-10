Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu - Son Dakika

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu

10.12.2020 08:31
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamaları Çarşamba günü oynanan maçların ardından tamamlandı. Karşılaşmaların sona ermesiyle birlikte son 16 turuna yükselen ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek takımlar da belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması sona erdi ve son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde 14 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar kura çekimine seri başı olarak katılacak ve aynı ülke takımları birbiriyle eşleşemeyecek.

Son 16 turu ilk maçları 16/17/23/24 Şubat'ta, rövanş maçları ise 9/10/16/17 Mart'ta oynanacak.

SERİ BAŞI OLAN TAKIMLAR

Bayern Münih

Real Madrid

Manchester City

Liverpool

Chelsea

Dortmund

Juventus

PSG

SERİ BAŞI OLMAYANLAR

Atletico Madrid

Mönchengladbach

Porto

Atalanta

Sevilla

Lazio

Barcelona

RB Leipzig

AVRUPA LİGİ'NE GİDENLER

Manchester United

Ajax

Club Brugge

Dinamo Kiev

Shakhtar Donetsk

Olympiakos

Salzburg

Krasnodar

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi, İsviçre, Nyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu - Son Dakika Spor


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