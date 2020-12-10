Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu

Son 16 turu ilk maçları 16/17/23/24 Şubat'ta, rövanş maçları ise 9/10/16/17 Mart'ta oynanacak.

Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar kura çekimine seri başı olarak katılacak ve aynı ülke takımları birbiriyle eşleşemeyecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması sona erdi ve son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu.

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