Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! 1997 yılında kurulan Sheriff, Dinamo Zagreb'i eleyerek grup aşamasına kaldı

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu eşleşmesi tarihi bir maça sahne oldu. Moldova temsilcisi Sheriff, Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'i eleyerek tarihinde ilk kez grup aşamasına kaldı.

MOLDOVA TARİHİNDE BİR İLK

Dinamo Zagreb'i 3-0 ve 0-0'lık sonuçlarla Devler Ligi'nin dışına iten Sheriff, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalan ilk Moldova takımı oldu. Gecenin diğer maçında Salzburg'da Brondby'i eleyerek grup aşamasında mücadele etmeye hak kazandı.