Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı! - Son Dakika

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçları Manchester City - Real Madrid ve Liverpool - Villarreal arasında oynanacak.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. Yarı finalin ilk maçlarında yarın Manchester City, Real Madrid'i ağırlayacak. İngiliz temsilcisi, çeyrek finalde bir başka İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i 1-0 ve 0-0'lık sonuçların ardından saf dışı bırakarak yarı finale yükseldi. Real Madrid ise kupanın son sahibi Chelsea'yi eleyerek bir başka İngiliz ekibi City'nin rakibi oldu.

Etihad Stadyumu'nda yarın TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Romanya Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek.

Yarı final eşleşmelerinin diğer ayağında ise 27 Nisan Çarşamba günü, çeyrek finalde Benfica'yı eleyen Liverpool, Alman devi Bayern Münih'i kupanın dışına iten Villarreal karşılaşacak. Yarı final ilk maçı Liverpool'un ev sahipliğinde Anfield Road'da oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final eşleşmelerinin ilk ve ikinci maç programları şu şekilde:

26 Nisan Salı

22.00 Manchester City - Real Madrid

27 Nisan Çarşamba

22.00 Liverpool - Villarreal

3 Mayıs Salı

22.00 Villarreal - Liverpool

4 Mayıs Çarşamba

22.00 Real Madrid - Manchester City

(Yunus Kılıç - İHA)