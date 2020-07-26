Şampiyonlar Ligi'nden Balıkesir'e

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ligde ses getirecek önemli bir transfere imza attı. Sezona Şampiyonlar Ligi ekiplerinden PAOK'ta başlayan Bahamalı pivot Zane Knowles'i renklerine bağladı.

Ligde üst sıraları hedefleyen ve bu doğrultuda bir transfer politikası izleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Myles Mack ile yeniden anlaştıktan sonra şimdi de PAOK forması giyen 2.10'luk pivot Zane Knowles'u transfer etti. Kariyerine 2014'te Japonya ekiplerinden Wakayama Trians'ta başlayan Zane Knowles sonrasında sırayla King Szczecin, Jezioro Tarnobrzeg, Charleville-Méz, Chartres, Levski Lukoil ve PAOK formaları giydi. 2019-2020 sezonunu PAOK'ta geçiren Zane Knowles sezonu 9,4 sayı, 7,8 ribaud, 0,1 asist ortalamaları ile tamamladı. - BALIKESİR