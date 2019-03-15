Şampiyonlar Ligi'ne Çeyrek Finalde İki İngiliz Takımı Eşleşti: Tottenham-Manchester City

Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi.

Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi. İlk sekize kalan dört İngiliz takımından Tottenham ve Manchester City birbirlerine rakip oldu.



Eşleşmeler şöyle;



Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları 9-10/16-17 Nisan tarihlerinde oynanacak. Yarı final karşılaşmalarının tarihleri 30 Nisan, 1 Mayıs, 7 Mayıs ve 8 Mayıs.



Yarı finalde Tottenham-Manchester City eşleşmesinin galibi Ajax-Juventus eşleşmesinin galibi olacak.



Manchester United-Barcelona eşleşmesinin galibi de Liverpool-Porto eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



Final maçı ise 1 Haziran'da Madrid'de Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak.



Atletico Madrid'in yeni stadı 68 bin seyirci kapasiteli yeni stadı geçen sezon açılmıştı.



Şampiyonlar Ligi'nde uzun süre sonra Almanya ve Fransa'dan hiçbir takım çeyrek finale kalamamıştı.

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