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Şampiyonlar Ligi'ne doğru

6 saat önce

Jose Bordalas yönetiminde dördüncü sezonunu geçiren Getafe, bu sezon sergilediği performansla adeta bir mucizeye imza attı.

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Jose Bordalas yönetiminde dördüncü sezonunu geçiren Getafe, bu sezon sergilediği performansla adeta bir mucizeye imza attı. Ligde oynadığı 22 maçta 11 galibiyet, altı mağlubiyet ve beş beraberlik alıp 39 puan toplayan Azul’ler; ilk 22 hafta baz alındığında 2010'lardaki tüm sezonlarına göre daha yüksek puan topladı.

2010-2011: 30 puan

2011-2012: 27 puan

2012-2013: 29 puan

2013-2014: 25 puan

2014-2015: 23 puan

2015-2016: 26 puan

2016-2017 – İspanya ikinci ligindeydi

2017-2018: 29 puan

2018-2019: 32 puan

2019-2020: 39 puan

32 yaşındaki Angel Rodriguez, 31 yaşındaki Jaime Mata ve 37 yaşındaki Jorge Molina toplam 19 golle hücum yükünü çekiyor. Savunmada önemli görevleri olan Damian Suarez, Jason ve Marc Cucurella üçlüsü ise şu ana dek yaptıkları dörder asistle hücuma katkı veriyorlar.

22 maçta da klasik 4-4-2 dizilişiyle sahaya çıkan Getafe; bireysel yeteneklerden pozisyon yaratıp duran topları efektif bir biçimde kullanırken ön alan baskısı, sık ara pas denemeleri ve uzun toplarla sonuca ulaşıyor. Savunmada ise tamamen agresifliğe ve adam markajına dayalı bir anlayışa sahipler.

Madrid ekibi, bu sert savunma anlayışını ve 22 maç sonunda ulaştıkları puan ortalamasını sürdürürse, geçen sezon çok yaklaştıkları Şampiyonlar Ligi amacına bu sezon sonunda ulaşabilir.

İspanya, Getafe, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:15 
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