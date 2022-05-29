Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Real Madrid oldu: Sosyal medya yıkıldı!

Dün akşam saatlerinde (28 Mayıs günü saat 22: 00) düzenlenen Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool FC ve Real Madrid karşı karşıya geldi. Normal şartlarda akşam 22'de başlaması gereken maç, yoğun trafik nedeniyle seyircilerin büyük bir kısmı yetişemeyince 22.30'a ertelendi. Ardından ilk düdük çaldı…

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi kupasını 14. kez evine götürdü!

Real Madrid ile Liverpool arasında oynanan şampiyonlar ligi finalinde 1-0 üstünlükle kazanan taraf İspanyol ekibi oldu. En son 4 yıl önce 2017-2018 kupasını müzesine götüren Real Madrid bugün 14. kez kupa kaldırdı.

Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan kulüp ünvanını elinde tutan Madrid, aynı zamanda 17 kez (en çok finale kalma rekoru) final oynamış oldu. Kazandığı yıllar 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2018 ve 2022, ikinci oldukları ise 1962, 1964, 1981. Ayrıca bugün itibariyle katıldığı son 8 finali de kazanmış oldu.

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Öte yandan Liverpool da en çok kazanan 4. takım ünvanına sahip. 4 kere de 2. oldu. Kupayı kaldırdığı yıllar 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 ve 2019 iken 2. olduğu yıllar 1985, 2007, 2018 ve 2022. Üstelik bu yıl favori olarak gösterilmesine rağmen kaybettiğini belirtelim.

Tüm liste ise şu şekilde: