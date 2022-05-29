Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Real Madrid oldu: Sosyal medya yıkıldı! - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Real Madrid oldu: Sosyal medya yıkıldı!

29.05.2022 14:38
Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Real Madrid oldu: Sosyal medya yıkıldı!

Bugün oynanan Şampiyonlar Ligi finalini kazanan taraf Real Madrid oldu. Liverpool ise 1-0'lık mağlubiyet ile ikinci oldu.

Dün akşam saatlerinde (28 Mayıs günü saat 22: 00) düzenlenen Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool FC ve Real Madrid karşı karşıya geldi. Normal şartlarda akşam 22'de başlaması gereken maç, yoğun trafik nedeniyle seyircilerin büyük bir kısmı yetişemeyince 22.30'a ertelendi. Ardından ilk düdük çaldı…

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi kupasını 14. kez evine götürdü!

Real Madrid ile Liverpool arasında oynanan şampiyonlar ligi finalinde 1-0 üstünlükle kazanan taraf İspanyol ekibi oldu. En son 4 yıl önce 2017-2018 kupasını müzesine götüren Real Madrid bugün 14. kez kupa kaldırdı.

Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Real Madrid oldu: Sosyal medya yıkıldı!

Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan kulüp ünvanını elinde tutan Madrid, aynı zamanda 17 kez (en çok finale kalma rekoru) final oynamış oldu. Kazandığı yıllar 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2018 ve 2022, ikinci oldukları ise 1962, 1964, 1981. Ayrıca bugün itibariyle katıldığı son 8 finali de kazanmış oldu.

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Öte yandan Liverpool da en çok kazanan 4. takım ünvanına sahip. 4 kere de 2. oldu. Kupayı kaldırdığı yıllar 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 ve 2019 iken 2. olduğu yıllar 1985, 2007, 2018 ve 2022. Üstelik bu yıl favori olarak gösterilmesine rağmen kaybettiğini belirtelim.

Tüm liste ise şu şekilde:

TakımŞampiyonlukİkincilikKazandığı yıllarİkinci olduğu yıllar Real Madrid1331956, 1957, 1958, 1959,

1960, 1966, 1998,

2000, 2002, 2014,

2016, 2017, 20181962, 1964, 1981 Milan741963, 1969, 1989, 1990,

1994, 2003, 20071958, 1993, 1995, 2005 Bayern München651974, 1975, 1976, 2001,

2013, 20201982, 1987, 1999,

2010, 2012 Liverpool631977, 1978, 1981, 1984

2005, 20191985, 2007, 2018 Barcelona531992, 2006, 2009,

2011, 20151961, 1986, 1994 Ajax421971, 1972, 1973, 19951969, 1996 Manchester United321968, 1999, 20082009, 2011 Internazionale321964, 1965, 20101967, 1972 Juventus271985, 19961973, 1983, 1997, 1998,

2003, 2015, 2017 Benfica251961, 19621963, 1965, 1968,

1988, 1990 Chelsea212012, 20212008 Nottingham Forest201979, 1980– Porto201987, 2004– Celtic1119671970 Hamburg1119831980 Steaua Bucure?ti1119861989 Olympique de Marseille1119931991 Borussia Dortmund1119972013 Feyenoord101970– Aston Villa101982– PSV101988– Crvena zvezda101991–

Sosyal medyadan gelen tepkiler ise şu şekilde:

Tebrikler #RealMadrid pic.twitter.com/2uIG1WEE1A

Hakkı Alkan (@hakki_alkan) May 28, 2022

Vatanı mı savunuyorsun be adam..#ChampionsLeagueFinal#HalaMadrid #LiverpoolVsRealMadrid pic.twitter.com/jPoXWf4mR7

— ???????????????? (@Denizcanyrtsvnn) May 28, 2022

Dünyanın en iyi ligi denen premier ligin ilk 3ünü eleyip şampiyon olmak. Nereden baksan kral hareket real madrid liverpool tv 8 #LiverpoolVsRealMadrid pic.twitter.com/YZ0L0RI8v5

— sedat saraç (@sedatsarac) May 28, 2022

Virtüöz, orkestra şefi…#LiverpoolVsRealMadrid pic.twitter.com/JUvQmrVHdi

— Mehmet Akif (@hashaslicorek05) May 28, 2022

Senciyiz hocam senciyiz.

You'll Never Walk Alone#LiverpoolVsRealMadrid pic.twitter.com/hDGeXO7I8B

— Mustizm (@mustizm__) May 28, 2022

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Liverpool, Madrid, Güncel, Son Dakika

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