Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Real Madrid oldu: Sosyal medya yıkıldı!

TakımŞampiyonlukİkincilikKazandığı yıllarİkinci olduğu yıllar Real Madrid1331956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 20181962, 1964, 1981 Milan741963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 20071958, 1993, 1995, 2005 Bayern München651974, 1975, 1976, 2001, 2013, 20201982, 1987, 1999, 2010, 2012 Liverpool631977, 1978, 1981, 1984 2005, 20191985, 2007, 2018 Barcelona531992, 2006, 2009, 2011, 20151961, 1986, 1994 Ajax421971, 1972, 1973, 19951969, 1996 Manchester United321968, 1999, 20082009, 2011 Internazionale321964, 1965, 20101967, 1972 Juventus271985, 19961973, 1983, 1997, 1998, 2003, 2015, 2017 Benfica251961, 19621963, 1965, 1968, 1988, 1990 Chelsea212012, 20212008 Nottingham Forest201979, 1980– Porto201987, 2004– Celtic1119671970 Hamburg1119831980 Steaua Bucure?ti1119861989 Olympique de Marseille1119931991 Borussia Dortmund1119972013 Feyenoord101970– Aston Villa101982– PSV101988– Crvena zvezda101991–

Sosyal medyadan gelen tepkiler ise şu şekilde:

Tebrikler #RealMadrid pic.twitter.com/2uIG1WEE1A — Hakkı Alkan (@hakki_alkan) May 28, 2022

Vatanı mı savunuyorsun be adam..#ChampionsLeagueFinal#HalaMadrid #LiverpoolVsRealMadrid pic.twitter.com/jPoXWf4mR7 — ???????????????? (@Denizcanyrtsvnn) May 28, 2022

Dünyanın en iyi ligi denen premier ligin ilk 3ünü eleyip şampiyon olmak. Nereden baksan kral hareket real madrid liverpool tv 8 #LiverpoolVsRealMadrid pic.twitter.com/YZ0L0RI8v5 — sedat saraç (@sedatsarac) May 28, 2022

Virtüöz, orkestra şefi…#LiverpoolVsRealMadrid pic.twitter.com/JUvQmrVHdi — Mehmet Akif (@hashaslicorek05) May 28, 2022

Senciyiz hocam senciyiz. You'll Never Walk Alone#LiverpoolVsRealMadrid pic.twitter.com/hDGeXO7I8B — Mustizm (@mustizm__) May 28, 2022

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!