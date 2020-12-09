UEFA Şampiyonlar Ligi: Paris Saint Germain: 3 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

UEFA Şampiyonlar Ligi: Paris Saint Germain: 3 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

09.12.2020 21:36
UEFA Şampiyonlar Ligi: Paris Saint Germain: 3 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı), System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Paris Saint Germain ile karşılaşıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Paris Saint Germain ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Crivelli'nin orta sahadan savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Gulbrandsen'in ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta top kaleci Navas'tan döndü.

17. dakikada Deniz Türüç'ün sol kanattan yaptığı ortada savunmada Bakker kafayla topu kalecisine aktarmak isterken Gulbrandsen araya girdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan vuruşu üstten auta çıktı.

18. dakikada Paris Saint Germain yarı sahasından atılan uzun pasta savunmanın arkasına sarkan Mbappe'nin ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği şut dışarıya gitti.

21. dakikada Veratti'nin pasıyla meşin yuvarlağı önünde bulan Neymar'ın, Ponck'u çalımlayarak ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı plase vuruş ağlarla buluştu. 1-0

38. dakikada Mbappe'nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Neymar'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta top filelere gitti. 2-0

39. dakikada ceza sahası içinde Florenzi ile verkaça giren Neymar, şutunu çekmek üzereyken kaleci Mert Günok'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Makkelie, VAR'dan gelen uyarı sonrası penaltı noktasını gösterdi.

42. dakikada penaltı atışını kullanmak için topun başına gelen Mbappe, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

Stat: Parc des Princes

Hakemler: Danny Makkelie xx, Mario Diks xx, Marcin Boniek xx

Paris Saint Germain: Keylor Navas xx, Alessandro Florenzi xx, Marquinhos xx, Danilo Pereira xx, Presnel Kimpembe xx, Mitchel Bakker xx, Marco Verratti xx, Leandro Paredes xx, Rafinha xx, Kylian Mbappe xxx, Neymar xxx

Yedekler: Sergio Rico, Alexandre Letellier, Thilo Kehrer, Layvin Kurzawa, Abdou Diallo, Colin Dagba, Timothee Pembele, Angel Di Maria, Ander Herrera, Idrissa Gueye, Bandiougou Fadiga, Moise Kean

Teknik Direktör: Thomas Tuchel

Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Rafael xx, Carlos Ponck xx, Mehmet Topal xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Berkay Özcan xx, Mahmut Tekdemir xx, İrfan Can Kahveci xx, Fredrik Gulbrandsen xx, Deniz Türüç xx, Enzo Crivelli xx

Yedekler: Volkan Babacan, Ahmet Kıvanç, Bolingoli-Mbombo, Emre Kaplan, Nacer Chadli, Giuliano, Demba Ba, Enes Karakuş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Neymar (dk. 21 ve 38), Mbappe (dk. 42 pen.) (Paris Saint Germain)

Sarı kartlar: Mahmut Tekdemir, Rafael, Mert Günok, Okan Buruk (M. Başakşehir)

(İHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi: Paris Saint Germain: 3 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Paris Saint Germain: 3 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Paris Saint Germain: 3 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Paris Saint Germain: 3 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Paris Saint Germain: 3 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Paris Saint Germain: 3 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Paris Saint Germain, Kylian Mbappe, Başakşehir, Neymar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor UEFA Şampiyonlar Ligi: Paris Saint Germain: 3 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Fahrettin Koca'dan ''Yeni tedbirler gelecek mi?'' sorusuna yanıt: Yılbaşı gecesi zaten kısıtlamaya tabi Son Dakika: Türkiye'de 9 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 31 bin 712 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Bakan Koca, vaka sayılarındaki artışın durdurulamadığı 6 ili paylaştı ve uyardı: Yoğun bakımlarımız ciddi yük altında Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisi Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan şef, görev kartı bulunan araçla uyuşturucu sevk ederken yakalandı Ahırına giren hayvanın sahibini bulmaya çalışırken bilinmezin içine düştü ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir
PSG'li ve Başakşehirli futbolculardan örnek davranış! Irkçılığı böyle protesto ettiler PSG'li ve Başakşehirli futbolculardan örnek davranış! Irkçılığı böyle protesto ettiler         
20:58
Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Vahit Olgun, silahlı saldırıya uğradı Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Vahit Olgun, silahlı saldırıya uğradı         
20:02
İstanbul'da yemekten zehirlenen 200 işçi hastaneye kaldırıldı İstanbul'da yemekten zehirlenen 200 işçi hastaneye kaldırıldı         
19:38
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pozitif vaka sayımız 1,5 milyonu aştı Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pozitif vaka sayımız 1,5 milyonu aştı         
19:25
Metropoll'den dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Metropoll'den dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
Onur Büyüktopçu, hakkında yorum yaptığı kadın yarışmacıyla davalık oldu Onur Büyüktopçu, hakkında yorum yaptığı kadın yarışmacıyla davalık oldu         
16:20
Yok böyle sorumsuzluk! Koronavirüsten ölen babası için mevlit okuttu Yok böyle sorumsuzluk! Koronavirüsten ölen babası için mevlit okuttu         
15:39
Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti         
15:13
"Utanmıyor musun para istemeye, git çalış" dediği dilenci, talihsiz adamın sonu oldu         
15:05
Yerli savaş uçağı 2023 yılında hangardan çıkacak Yerli savaş uçağı 2023 yılında hangardan çıkacak         
14:46
Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler         
12:50
Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi         
12:09
Ünlü anketçiden bomba iddia! Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi         
10:38
Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu         
10:37
Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş         
09:57
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti         
09:51
Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı         
07:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 21:46:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: UEFA Şampiyonlar Ligi: Paris Saint Germain: 3 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei