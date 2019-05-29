Şampiyonlar Ligi şampiyonu başkentte

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübü, Türkiye'ye döndü.

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübü, Türkiye'ye döndü.

Batıkent'teki bir halı sahada düzenlenen törende Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübü, tezahüratlar ve sevgi gösterileriyle karşılandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, törende yaptığı konuşmada, ilk kez düzenlenen organizasyonu bir Türk takımının kazandığını belirterek, kupanın artık Türkiye'den dışarı çıkmayacağına inandığını dile getirdi. Başkan Uztürk, Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübünün sporcu, teknik heyet ve yöneticilerini de kutladı.

Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübü Başkanı Mustafa Düger ise Gürcistan'a tedirgin gittiklerini belirterek, "Orada ilk maçlar oynandıktan sonra 'Biz bu kupayı alırız.' dedik ve öyle de oldu. İlk kez organize edilen Şampiyonlar Ligi'nde kupayı Türkiye'ye getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Takımın teknik direktörü İsmail Temiz de Gürcistan'da zor şartlarda mücadele ettiklerini dile getirerek, "Yine bir ilke imza attık ve ilk kez düzenlenen kupayı Türkiye'ye getirdik. Daha öncesinde Osmanlıspor olarak ilk Süper Lig şampiyonluğunu ve federasyon kupasını da kazanmıştık. Orada yürekleri ile mücadele eden futbolcu arkadaşlarımı kutluyorum. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübünün futbolcuları, teknik kadrosu, yöneticileri ve taraftarları, objektiflere poz verdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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