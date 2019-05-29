Son Dakika Haberleri: Şampiyonlar Ligi şampiyonu başkentte
Son Dakika Spor Haber

Şampiyonlar Ligi şampiyonu başkentte

1 saat önce

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübü, Türkiye'ye döndü.

Şampiyonlar Ligi şampiyonu başkentte, System.String[]
Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübü, Türkiye'ye döndü.
Batıkent'teki bir halı sahada düzenlenen törende Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübü, tezahüratlar ve sevgi gösterileriyle karşılandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, törende yaptığı konuşmada, ilk kez düzenlenen organizasyonu bir Türk takımının kazandığını belirterek, kupanın artık Türkiye'den dışarı çıkmayacağına inandığını dile getirdi. Başkan Uztürk, Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübünün sporcu, teknik heyet ve yöneticilerini de kutladı.
Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübü Başkanı Mustafa Düger ise Gürcistan'a tedirgin gittiklerini belirterek, "Orada ilk maçlar oynandıktan sonra 'Biz bu kupayı alırız.' dedik ve öyle de oldu. İlk kez organize edilen Şampiyonlar Ligi'nde kupayı Türkiye'ye getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.
Takımın teknik direktörü İsmail Temiz de Gürcistan'da zor şartlarda mücadele ettiklerini dile getirerek, "Yine bir ilke imza attık ve ilk kez düzenlenen kupayı Türkiye'ye getirdik. Daha öncesinde Osmanlıspor olarak ilk Süper Lig şampiyonluğunu ve federasyon kupasını da kazanmıştık. Orada yürekleri ile mücadele eden futbolcu arkadaşlarımı kutluyorum. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübünün futbolcuları, teknik kadrosu, yöneticileri ve taraftarları, objektiflere poz verdi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:44 Kaynak: AA
Avrupa, Gürcistan, Türkiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Liginden kazanacağı rakam Türkiye'den AB raporuna sert tepki: Kabul edilemez Kremlin Sözcüsü Peskov: S-400'lerin teslimatı takvim doğrultusunda ilerliyor Türkiye'nin elektriğini güneşten sağlayacak ilk arıtma tesisinde sona gelindi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 18:35:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şampiyonlar Ligi şampiyonu başkentte
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]