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Şampiyonlar Ligi şampiyonu final şampiyonu Şampiyonlar Ligi

21 dakika önce

Daha fazla bilgi Liverpool Jürgen Klopp, seksen kopyasını garanti eder ve Copa da Europa ile iletişime geçmek için Mohamed Salah e Divock Origi'da, 208/19 senesinde veya Madrid'de Tottenham Hotspur'da final oynadı.  

Daha fazla bilgi Liverpool Jürgen Klopp, seksen kopyasını garanti eder ve Copa da Europa ile iletişime geçmek için Mohamed Salah e Divock Origi'da, 208/19 senesinde veya Madrid'de Tottenham Hotspur'da final oynadı.
Şampiyonlar Ligi şampiyonu final şampiyonu Şampiyonlar Ligi
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:06 
Spor
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