Şampiyonlar Ligi şampiyonu Ortotek Gaziler
7 saat önce
Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde, Ortotek Gaziler, Rus rakibi Dinamo Altai'yı 7-0 yenenerek şampiyon oldu.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 07:10 Kaynak: İHA
Ampute Futbol
Şampiyonlar Ligi'nde, Ortotek Gaziler, Rus rakibi Dinamo Altai'yı 7-0 yenenerek şampiyon oldu. Avrupa
Ampute Futbol Federasyonu
tarafından Gürcistan
'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen turnuvanın finalinde Ortotek Gaziler Rusya
'dan Dinamo Altai ile karşılaştı. Rakibini 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Ortotek Gaziler, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.
Ortotek Gaziler, bu yıl ilki düzenlenen turnuvanın ilk şampiyonu unvanını da elde etmiş oldu. - ANKARA
1. Ligde Play-Off'un Adı Belli Oldu
Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe ile Anlaştığı İddia Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Şampiyonu Taha Akgül'ün İmajını Görünce Espriyi Patlattı: Bu Bıyık Adamı Korkutur
Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy: Ersun Yanal ile Devam Ediyoruz