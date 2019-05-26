Son Dakika Haberleri: Şampiyonlar Ligi şampiyonu Ortotek Gaziler

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Ortotek Gaziler

7 saat önce

Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde, Ortotek Gaziler, Rus rakibi Dinamo Altai'yı 7-0 yenenerek şampiyon oldu.

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Ortotek Gaziler, System.String[]
Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde, Ortotek Gaziler, Rus rakibi Dinamo Altai'yı 7-0 yenenerek şampiyon oldu.

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu tarafından Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen turnuvanın finalinde Ortotek Gaziler Rusya'dan Dinamo Altai ile karşılaştı. Rakibini 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Ortotek Gaziler, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

Ortotek Gaziler, bu yıl ilki düzenlenen turnuvanın ilk şampiyonu unvanını da elde etmiş oldu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 07:10 Kaynak: İHA
Spor
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