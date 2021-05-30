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Şampiyonlar Ligi şampiyonu Şahinbey Ampute'nin başarı hikayesi - Son Dakika

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Şahinbey Ampute'nin başarı hikayesi

30.05.2021 12:21

- Şampiyonlar Ligi şampiyonu Şahinbey Ampute'nin başarı hikayesi Şahinbey Ampute oyuncuları başarının sırrını anlattı Kurulduğu günden bu yana birçok başarıya imza atan Şahinbey Ampute Futbol Takımı, başarılarına bir yenisini ekleyerek Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

- Şampiyonlar Ligi şampiyonu Şahinbey Ampute'nin başarı hikayesi

Şahinbey Ampute oyuncuları başarının sırrını anlattı

GAZİANTEP - Kurulduğu günden bu yana birçok başarıya imza atan Şahinbey Ampute Futbol Takımı, başarılarına bir yenisini ekleyerek Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Şampiyonluğun tesadüf olmadığını belirten teknik direktör ve oyuncular, başarının en büyük sırrının Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun destekleri olduğunu ifade etti.

Lig şampiyonluklarının yanına bir de Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu ekleyen Şahinbey Ampute Futbol Takımı, yeni başarılara imzalar atmak için hazırlıklarına devam ediyor. Şampiyonlukların sırrını anlatan teknik direktör Halil İbrahim Köprülü ve oyuncular, başarılardaki en büyük payın Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na ait olduğunu ifade ettiler.

Tahmazoğlu: "İyi bir futbolla şampiyon olduk"

Turnavının Türkiye'de yapılmasını sağladığı için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür eden 51 yaşındaki deneyimli teknik adam Halil İbrahim Köprülü, "Artık her türlü büyük kupaları kazandık. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapalım dedik. Başkanımız da kabul etti ve süreç böyle başladı. Dünya Ampute futbolunu iyi biliyoruz, tanıyoruz. Oyuncularını, ülkeleri tanıyoruz. Bizim neler yapabileceğimizi biliyorduk. Böyle olunca da güzel bir organizasyon oldu. Biz de çok şükür oyuncularımızın da kalitesiyle erken bir gol yedik bunlarda futbolun içinde olan şeyler. Biz rakip alanda oynuyoruz. Hep hücum formatındayız, bu nedenle de bir kontra atak oldu ve 1-0 oldu. Çok çabuk döndük ve iyi bir futbolla şampiyon olduk. Emeği geçen arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Kök: "Belediye Başkanımız Tahmazoğlu'na katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz"

Şahinbey Ampute Futbol Takımı oyuncularından olan Kurtuluş Mustafa Kök, şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Tahmazoğlu'na teşekkür etti. Kök, "2011'de ampute futbolla tanıştım. Birçok farklı kulüpte şampiyonluklar yaşadık ama yaşadığımız en mükemmel ve en güzel başarı şampiyonlar ligi kupasını almaktı. Gerçekten çok gururluyuz ve mutluyuz. Uzun süredir çalışıyorduk. Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na verdikleri katkılardan dolayı gerçekten çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Özcan: "Şampiyonlar Ligi organizasyonunu aratmadık"

Türkiye Ampute Milli Takımı ve Şahinbey Ampute Takımı Kaptanı Rahmi Özcan, şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Ülkemizin futbola olan sevgisi ile Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapmış olduk. Şampiyonlar Ligi organizasyonunu aratmadan müthiş bir organizasyonla şampiyonlar ligimizi sona erdirdik. Ev sahipliğimizin avantajı ve takımımızın müthiş bir performansıyla şampiyonluğa ulaştık. Hedefimiz zaten şampiyonluktu. Allah'a şükürler olsun ülkemize bu güzel kupayı getirdik. Her şeyden önemlisi Şahinbey ilçemize ve Gazi şehrimize bu kupayı getirebilmek çok önemliydi. Tabi ki burada çok büyük destekleri olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na, Kulüp Başkanımız Cuma Güzel'e, Türkiye Futbol Federasyonuna, Spor Bakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Şahinbey Ampute'nin başarı hikayesi
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Şahinbey Ampute'nin başarı hikayesi
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Şahinbey Ampute'nin başarı hikayesi
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Şahinbey Ampute'nin başarı hikayesi

Ampute Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi, Şahinbey, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi şampiyonu Şahinbey Ampute'nin başarı hikayesi - Son Dakika Spor


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