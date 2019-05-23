Son Dakika Haberleri: Şampiyonlar Ligi Spurs na Os

Şampiyonlar Ligi Spurs na Os

9 saat önce

Ve drama datática campanha'da Tottenham Hotspur, Champions League finalinde hazırlandı. Harry Kane ve Christian Eriksen ile aynı kategorideki en çok indirilenler

Ve drama datática campanha'da Tottenham Hotspur, Champions League finalinde hazırlandı. Harry Kane ve Christian Eriksen ile aynı kategorideki en çok indirilenler
Şampiyonlar Ligi Spurs na Os
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:06 
Christian Eriksen, Harry Kane, Tottenham Hotspur, Spor
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