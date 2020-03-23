Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi korona virüs sebebiyle süresiz olarak ertelendi - Son Dakika

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Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi korona virüs sebebiyle süresiz olarak ertelendi
6 saat önce
UEFA, Mayıs ayında oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin korona virüs sebebiyle süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.
UEFA, Mayıs ayında oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin korona virüs sebebiyle süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:10 Kaynak: İHA
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