Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi korona virüs sebebiyle süresiz olarak ertelendi - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi korona virüs sebebiyle süresiz olarak ertelendi

6 saat önce

UEFA, Mayıs ayında oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin korona virüs sebebiyle süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi korona virüs sebebiyle süresiz olarak ertelendi, System.String[]

UEFA, Mayıs ayında oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin korona virüs sebebiyle süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.

(İHA)

Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:10 Kaynak: İHA

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