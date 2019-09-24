Son Dakika Haberleri: Şampiyonlar ligi ve avrupa ligi'nde final yerleri belli oldu
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Şampiyonlar ligi ve avrupa ligi'nde final yerleri belli oldu

21 dakika önce

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde final müsabakalarının oynanacağı şehirleri açıkladı.

Şampiyonlar ligi ve avrupa ligi'nde final yerleri belli oldu, System.String[]

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde final müsabakalarının oynanacağı şehirleri açıkladı.

UEFA İcra Kurulu, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da yaptığı toplantıda, 2021, 2022 ve 2023'teki Şampiyonlar Ligi finalleri ve 2021'deki Avrupa Ligi finalinin oynanacağı yerler hakkında fikir birliğine vardı.

2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, Rusya'nın St. Petersburg kentinde bulunan Saint Petersburg Stadyumu'nda oynanacak. 2022 finali, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da, 2023 finali ise İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

2021 UEFA Avrupa Ligi finalinin ise İspanya'nın Sevilla kentinde bulunan Ramon Sánchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanacağı duyuruldu.

Öte yandan 2021 Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs 2021'de, 2021 Avrupa Ligi finali ise 27 Mayıs 2021'de oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:02 Kaynak: DHA
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