Şampiyon tekvandocular Başkan Palancıoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

Eskişehir'de yapılan Türkiye finalleri müsabakalarında 7 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazanan Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü tekvando takımı sporcuları,

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sporcuları tebrik eden Palancıoğlu, "Sporcularımızın başarılarından dolayı mutluluk duyuyoruz. Sizleri yetiştiren hocalarınıza ve sizlerin arkasında duran velilerimize de teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ettiniz. Melikgazi Belediyesi olarak gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Takım olarak en iyi ve en başarılı kulüp seçilmelerinin de çok anlamlı olduğunu belirten Palancıoğlu, 7 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalyayla takım halinde Türkiye şampiyonu olmalarının başarılarına başarı kattığını kaydetti.