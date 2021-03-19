Şampiyonlar milli takım için hazırlanıyor

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Eğitim Merkezi sporcuları, Milli Takım seçmeleri için hazırlanıyor.

Nisan ayında gerçekleştirilecek olan Milli Takım Seçmeleri için günlük 4 saatlik sıkı bir antrenmanla hazırlıklarını sürdüren 39 sporcu, Milli Takımda yer alarak Türkiye'yi temsil etmek istiyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Güreş Eğitim Merkezi sporcularının antrenmanlarını izledi.

Sporcuların hazırlık çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten İl Müdürü Kabakcı, "Daha önce birçok başarıya imza atarak bizleri gururlandıran sporcularımız nisan ayında yapılacak olan Milli Takım Seçmeleri için sabah ve akşam 2'şer saat olmak üzere toplamda 4 saatlik yoğun bir antrenman programıyla çalışmalarını sürdürüyor. Güreş eğitim Merkezinde 36 yatılı 3 gündüzlü olmak üzere 39 sporcumuz eğitim görüyor. Gayretli ve disiplinli çalışmalar sonucunda inşallah sporcularımızı milli takımda göreceğiz. Nisan ayında bu emek ve gayretlerin sonucunu milli takıma giren sporcularımızın mutluluğu ile taçlandıracağız" dedi. - KAYSERİ