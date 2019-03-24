Şampiyonlar Ödüllendirildi

- TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın konuşması Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar'ın konuşması AK Parti İzmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan'ın konuşması Şampiyonlar ödüllendirildiİZMİR - Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından 2018 yılında sınıflarının en iyilerine...

- TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın konuşması

Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar'ın konuşması

AK Parti İzmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan'ın konuşması Şampiyonlar ödüllendirildi



İZMİR - Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından 2018 yılında sınıflarının en iyilerine kupaların verileceği "Şampiyonlar Ödül Gecesi" İzmir'in Urla ilçesi Hakan Çeken Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. 2018 Motosiklet şampiyonları ödüllerine kavuştu.



Kokteyl ile başlayan 2018 "Şampiyonlar Ödül Gecesi"ne, AK Parti İzmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan, Urla Kaymakamı Önder Can, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, 22. Dönem CHP İzmir Milletvekili Türkan Miçoğulları, TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, TMF yöneticileri, Siyasi parti temsilcileri, sporcular ve aileleri katıldı.



Duayen spiker Orhan Ayhan'ın sunumu ile gerçekleşen gece, Urla Kaymakamı Önder Can rahmetli motosiklet sporcuları Burak Özel ve Özgürcan Gözmen'in ailelerine vefa plaketi takdim etti.



"Türkiye'de kaymakla, mermerle, termal turizm ile tanınan Afyonkarahisar'ı 1,5 milyar dünya insanına motokros organizasyonu bambaşka bir pencereden tanıtma imkanı bulduk. Bu organizasyon 3 yıl daha devam edecek" ifadeleri ile konuşmasına başlayan TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, "Bu seneki ulusal ve uluslararası organizasyonlarımızda bizim öncelikle bir sosyal sorumluluk içeren bir temayı ortaya koymaya çalışıyoruz. Sportif anlamda madalya avcısı yetiştirme gayreti içinde olan bir federasyon olarak elimizdeki tüm imkanlarla ülkesini gençliğini devletini ve aziz milletini en güzel şekilde temsil eden sporcular yetiştirme gayreti içerisinde oluyoruz. Alpay Özalan ve Kenan Sofuoğlu vekillerimiz ile birlikte TBMM çatısı altında spora çağ atlatacak, muasır medeniyet seviyesinin çok üzerine çıkaracak kanuni yasal düzenlemeleri beklediğimizi bir spor adamı ve federasyon başkanı olarak ifade ediyorum. İnşallah biz de içinde bulunduğumuz tüm camialarda, vazife aldığımız tüm noktalarda sporun gelişmesi için gayret göstermeye her zaman azimli olduk" dedi.

İlk seçildiği 2014'teki ilk hafta yarışının motokros yarışları olduğunu hatırlatan Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, "biliyorsunuz gidiyorum. Sonuncusu da olacak. Dolayısıyla böyle bir ironim de var. Biz Urla içinde elimizden geldiği kadar özellikle alt yapıda çocuklara bu işi sevdirmeye çalışıyoruz" dedi.



"Türkiye'de Yaklaşık 3,5 milyondan fazla motosiklet sürücüsü kardeşimiz var" diyerek konuklara hitap eden AK Parti İzmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan "onların sağlığını, hayatını güvence altına alabilmemiz için bir proje gerçekleştirdik ve sunduk. Katil Bariyerlerin yerine motosikletçi dostu bariyerleri projesi tamamlanmak üzere. Özellikle de İstanbul Metrobüs Hattı'nda artık sona gelindi. Daha sonra da inşallah riskli yerlerde ve virajlarda da bu proje uygulandıktan sonra kazalar çok daha azalacaktır diye düşünüyorum. Bu da Kenan Sofuoğlu kardeşimin bir projesiydi. Çalıştık birlikte sağ olsun Spor Bakanlığı'mız başta Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde bunu hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.



Şampiyonlar Ödül Gecesi'nde, Türkiye Motokros, Süpermoto, Enduro, Süper Enduro, Atv, Drag, Sujeti ve Flyboard Şampiyonalarında dereceye giren sporculara ve kulüplere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

TMF Türkiye Şampiyonalarında 2018 şampiyonları söyle oluştu:



Türkiye Motokros Şampiyonası

1 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 Mx-1 Sınıfı Şampiyonu Batuhan Demiryol

2 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 Mx-1 Sınıfı İkincisi Zacharıa Mıllward

3 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 Mx-1 Sınıfı Üçüncüsü Galip Alp Baysan



4 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 Mx-2 Sınıfı Şampiyonu Mustafa Çetin

5 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 Mx-2 Sınıfı İkincisi Emircan Şenkalaycı

6 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 Mx-2 Sınıfı Üçüncüsü Furkan Valimaki



7 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 Mx-2 Junıor Sınıfı Şampiyonu Emircan Şenkalaycı

8 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 Mx-2 Junıor Sınıfı İkincisi Furkan Valimaki

9 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 Mx-2 Junıor Sınıfı Üçüncüsü Melih Köksal



10 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 Mx Sınıfı Şampiyonu Mehmet Çelik

11 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 Mx Sınıfı İkincisi Şakir Şenkalaycı

12 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 Mx Sınıfı Üçüncüsü Koray Uysal



13 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 Veteran Sınıfı Şampiyonu Koray Uysal

14 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 Veteran Sınıfı İkincisi Ceyhun Kalfalı

15 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 Veteran Sınıfı Üçüncüsü Hayattin Söyler



16 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 85 Cc Sınıfı Şampiyonu Furkan Aykut

17 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 85 Cc Sınıfı İkincisi M.Salih Mahmutoğlu

18 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 85 Cc Sınıfı Üçüncüsü Buğrahan Bayraktar



19 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 65 Cc Sınıfı Şampiyonu Baran Bulut Kocaman

20 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 65 Cc Sınıfı İkincisi Salih Yiğit Teker

21 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 65 Cc Sınıfı Üçüncüsü Semih Toktaş



22 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 50 Cc Sınıfı Şampiyonu Efe Okur

23 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 50 Cc Sınıfı İkincisi Kerem Yılmaz

24 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 50 Cc Sınıfı Üçüncüsü Kenan Ataş



25 Avrupa Motosiklet Kulübü Derneği

26 Yeditepe Motor Sporları Kulübü

27 Uludağ Motosiklet Spor Kulübü



Türkiye Süpermoto Şampiyonası



28 Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2018 Sm-A Sınıfı Şampiyonu Caner Doğru

29 Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2018 Sm-A Sınıfı İkincisi Yasin Işık

30 Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2018 Sm-A Sınıfı Üçüncüsü Yasin Keklik



31 Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2018 Sm-B Sınıfı Şampiyonu Taha Işık

32 Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2018 Sm-B Sınıfı İkincisi Halil Haktan Karpuz

33 Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2018 Sm-B Sınıfı Üçüncüsü Bahattin Sofuoğlu



34 Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2018 S3 Sınıfı Şampiyonu Emirhan Erkan

35 Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2018 S3 Sınıfı İkincisi Ata Kahvecioğlu

36 Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2018 S3 Sınıfı Üçüncüsü Melih Yolcu



37 Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2018 85 Cc Sınıfı Şampiyonu Ares Stefan Bengiç

38 Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2018 85 Cc Sınıfı İkincisi Ömer Utku Karpuz

39 Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2018 85 Cc Sınıfı Üçüncüsü Furkan Aykut



40 Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2018 65 Cc Sınıfı Şampiyonu Mehmet Tuğrul

41 Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2018 65 Cc Sınıfı İkincisi Aras Efe Yıldırım

42 Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2018 65 Cc Sınıfı Üçüncüsü Baran Bulut Kocaman



43 Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2018 50 Cc Sınıfı Şampiyonu Efe Okur

44 Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2018 50 Cc Sınıfı İkincisi Berat Destan Şenkalaycı



45 Knn 54 Motor Sporları Kulübü

46 Ege Motosiklet Sporları Kulübü

47 Smyrna Motosiklet Spor Kulübü



Türkiye Enduro Şampiyonası



48 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 E-1 Sınıfı Şampiyonu Murat Yazıcı

49 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 E-1 Sınıfı İkincisi Necmi Kozlu

50 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 E-1 Sınıfı Üçüncüsü Yunus Muşmul



51 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 E-2 Sınıfı Şampiyonu Eren Mert Kocaman

52 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 E-2 Sınıfı İkincisi Cemil Yurt

53 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 E-2 Sınıfı Üçüncüsü Salih Serim



54 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 E-3 Sınıfı Şampiyonu Bayram Uysal

55 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 E-3 Sınıfı İkincisi Burak Özdemir

56 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 E-3 Sınıfı Üçüncüsü Ahmet Teyfik Yılmaz



57 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 Eb Sınıfı Şampiyonu Gökhan Kart

58 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 Eb Sınıfı İkincisi Sinan Ordu

59 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 Eb Sınıfı Üçüncüsü Çağrı Aslan



60 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 Gençler Sınıfı Şampiyonu Fevzi Burak Akbulut

61 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 Gençler Sınıfı İkincisi Emre Coşar

62 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 Gençler Sınıfı Üçüncüsü Mehmet Sağdıç



63 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 Veteran Sınıfı Şampiyonu Ali Baydaş

64 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 Veteran Sınıfı İkincisi İbrahim Bozkurt

65 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 Veteran Sınıfı Üçüncüsü Hüseyin Neziroğlu



66 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 Kadınlar Sınıfı Şampiyonu Gökçen Kabaş

67 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 Kadınlar Sınıfı İkincisi Aslıhan Oflaz

68 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 Kadınlar Sınıfı Üçüncüsü Aylin Abrak



69 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 Ec Sınıfı Şampiyonu Şaban Özdemir

70 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 Ec Sınıfı İkincisi Cüneyt Taban

71 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 Ec Sınıfı Üçüncüsü Cemal Paşaoğlu



72 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 Enduro Gp Şampiyonu Bayram Uysal

73 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 Enduro Gp İkincisi Fevzi Burak Akbulut

74 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 Enduro Gp Üçüncüsü Burak Özdemir



75 Fethiye Orman Spor Kulübü

76 Kartepe Motosiklet Spor Kulübü

77 Antalya Enduro Motosiklet İhtisas Spor Kulübü



Türkiye Süper Enduro Şampiyonası



78 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 Prestij Sınıfı Şampiyonu Emre Coşar

79 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 Prestij Sınıfı İkincisi Fevzi Burak Akbulut

80 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 Prestij Sınıfı Üçüncüsü Burak Özdemir



81 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 Usta Sınıfı Şampiyonu Çağrı Aslan

82 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 Usta Sınıfı İkincisi Murat Akın

83 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 Usta Sınıfı Üçüncüsü Recep Bahadır Çaktı



84 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 Hobi Sınıfı Şampiyonu Putra Anthony Mıllward

85 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 Hobi Sınıfı İkincisi Emre Dirik

86 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 Hobi Sınıfı Üçüncüsü Ali Çıragöz



87 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 Gençler Sınıfı Şampiyonu Efe Ünekçetin

88 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 Gençler Sınıfı İkincisi Kerem İhsan Peya

89 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 Gençler Sınıfı Üçüncüsü Ata Kahvecioğlu



90 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 Veteran Sınıfı Şampiyonu Hüseyin Neziroğlu

91 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 Veteran Sınıfı İkincisi Nazmi Malkoç

92 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 Veteran Sınıfı Üçüncüsü Özkan Özkan



93 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 Gp Sınıfı Şampiyonu Emre Coşar

94 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 Gp Sınıfı İkincisi Fevzi Burak Akbulut

95 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 Gp Sınıfı Üçüncüsü Burak Özdemir



96 Kartepe Motosiklet Spor Kulübü

97 Antalya Enduro Motosiklet İhtisas Spor Kulübü

98 Kemer Enduro Motosiklet Kulübü



Türkiye Atv Şampiyonası



99 Türkiye Atv Şampiyonası 2018 Sınıf1 (649 Cc ve Altı) Şampiyonu Haktan Özkul

100 Türkiye Atv Şampiyonası 2018 Sınıf1 (649 Cc ve Altı) İkincisi Osman Şengül

101 Türkiye Atv Şampiyonası 2018 Sınıf1 (649 Cc ve Altı) Üçüncüsü Halit Yazıcı



102 Türkiye Atv Şampiyonası 2018 Sınıf2 (650 Cc ve Üstü) Şampiyonu Ziya Güler

103 Türkiye Atv Şampiyonası 2018 Sınıf2 (650 Cc ve Üstü) İkincisi Eren Kaynak

104 Türkiye Atv Şampiyonası 2018 Sınıf2 (650 Cc ve Üstü) Üçüncüsü Abdurrahman Tibet Mutlubaş



105 Türkiye Atv Şampiyonası 2018 Sınıf3 (İki Çeker) Şampiyonu Burak Kaya

106 Türkiye Atv Şampiyonası 2018 Sınıf3 (İki Çeker) İkincisi Mehmet Aktaş

107 Türkiye Atv Şampiyonası 2018 Sınıf3 (İki Çeker) Üçüncüsü Ahmet Özgül



108 Türkiye Atv Şampiyonası 2018 Atvgp Şampiyonu Haktan Özkul

109 Türkiye Atv Şampiyonası 2018 Atvgp İkincisi Burak Kaya

110 Türkiye Atv Şampiyonası 2018 Atvgp Üçüncüsü Osman Şengül



111 Kartepe Motosiklet Spor Kulübü

112 Başkent Motosiklet Sporları Kulübü

113 Sancaktepe Motosiklet Kulübü



Türkiye Drag Şampiyonası



114 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Pro Street Sınıfı Şampiyonu Ahmet Hazal Şengül

115 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Pro Street Sınıfı İkincisi Caner Kit

116 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Pro Street Sınıfı Üçüncüsü Nazlıcan Bilim



117 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Süper Street Sınıfı Şampiyonu Caner Kit

118 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Süper Street Sınıfı İkincisi Kamil Kırbaş

119 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Süper Street Sınıfı Üçüncüsü Furkan Özdemir



120 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Street-2 Sınıfı Şampiyonu Mustafa Bilim

121 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Street-2 Sınıfı İkincisi Kamil Kırbaş

122 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Street-2 Sınıfı Üçüncüsü Ayhan Başoğlu



123 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Street 600 Sınıfı Şampiyonu Orhan Karabaş

124 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Street 600 Sınıfı İkincisi Halil İbrahim Çal

125 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Street 600 Sınıfı Üçüncüsü Mesut Avşar



126 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Street 750 Sınıfı Şampiyonu İbrahim Nişli

127 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Street 750 Sınıfı İkincisi Furkan Özdemir

128 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Street 750 Sınıfı Üçüncüsü Ufuk Işık



129 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Standart-1 Sınıfı Şampiyonu Sefa Onur Abacı

130 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Standart-1 Sınıfı İkincisi Mehmet Bozan

131 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Standart-1 Sınıfı Üçüncüsü Cuma Şimşek



132 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Standart-2 Sınıfı Şampiyonu Salih Efe

133 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Standart-2 Sınıfı İkincisi Tamer Uygun

134 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Standart-2 Sınıfı Üçüncüsü Volkan Saygılı



135 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 300 Pro Sınıfı Şampiyonu İbrahim Nişli

136 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 300 Pro Sınıfı İkincisi Ömer Faruk Yerli

137 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 300 Pro Sınıfı Üçüncüsü Serkan Güre



138 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Kadınlar Sınıfı Şampiyonu Nazlıcan Bilim

139 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Kadınlar Sınıfı İkincisi İrem Sahra Şengül



140 Mersin Motosiklet Spor Kulübü

141 Ata Motosiklet Spor Kulübü

142 Selçuklu Motosiklet Kulübü



Türkiye Sujeti ve Flyboard Şampiyonası



143 Türkiye Sujeti Şampiyonası 2018 Open Pro Sınıfı Şampiyonu Kaan Şanver

144 Türkiye Sujeti Şampiyonası 2018 Open Pro Sınıfı İkincisi Hakan Akgün

145 Türkiye Sujeti Şampiyonası 2018 Open Pro Sınıfı Üçüncüsü Kahraman Aktaş



146 Türkiye Sujeti Şampiyonası 2018 Stock Pro-1 Sınıfı Şampiyonu Mert İkiz

147 Türkiye Sujeti Şampiyonası 2018 Stock Pro-1 Sınıfı İkincisi M.Hayri Yorgancı

148 Türkiye Sujeti Şampiyonası 2018 Stock Pro-1 Sınıfı Üçüncüsü Mehmet Ötek



149 Türkiye Sujeti Şampiyonası 2018 Stock Pro-2 Sınıfı Şampiyonu Serkan Kokol

150 Türkiye Sujeti Şampiyonası 2018 Stock Pro-2 Sınıfı İkincisi Kahraman Aktaş

151 Türkiye Sujeti Şampiyonası 2018 Stock Pro-2 Sınıfı Üçüncüsü Mehmet Davut



152 Türkiye Sujeti Şampiyonası 2018 Drag Sınıfı Şampiyonu Serkan Kokol

153 Türkiye Sujeti Şampiyonası 2018 Drag Sınıfı İkincisi Şahin Cankurt

154 Türkiye Sujeti Şampiyonası 2018 Drag Sınıfı Üçüncüsü Hakan Akgün



155 Türkiye Sujeti Şampiyonası 2018 Kadınlar Kupası Şampiyonu Şenay Cankurt

156 Türkiye Sujeti Şampiyonası 2018 Kadınlar Kupası İkincisi Rüya Başoğlu

157 Türkiye Sujeti Şampiyonası 2018 Kadınlar Kupası Üçüncüsü Valerıa Elıseeva



158 Türkiye Sujeti Şampiyonası 2018 Flyboard Kupası Şampiyonu Kahraman Aktaş

159 Türkiye Sujeti Şampiyonası 2018 Flyboard Kupası İkincisi İsa Mert

160 Türkiye Sujeti Şampiyonası 2018 Flyboard Kupası Üçüncüsü Valerıa Elıseeva



161 Sancaktepe Motosiklet Kulübü

162 Ege Motosiklet Sporları Kulübü

163 Beykonak Enduro Motosiklet ve Spor Kulübü

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