Şampiyonlar Ödüllendirildi
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- TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın konuşması Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar'ın konuşması AK Parti İzmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan'ın konuşması Şampiyonlar ödüllendirildiİZMİR - Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından 2018 yılında sınıflarının en iyilerine...
- TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın konuşması
Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar'ın konuşması
AK Parti İzmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan'ın konuşması Şampiyonlar ödüllendirildi
İZMİR - Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından 2018 yılında sınıflarının en iyilerine kupaların verileceği "Şampiyonlar Ödül Gecesi" İzmir'in Urla ilçesi Hakan Çeken Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. 2018 Motosiklet şampiyonları ödüllerine kavuştu.
Kokteyl ile başlayan 2018 "Şampiyonlar Ödül Gecesi"ne, AK Parti İzmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan, Urla Kaymakamı Önder Can, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, 22. Dönem CHP İzmir Milletvekili Türkan Miçoğulları, TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, TMF yöneticileri, Siyasi parti temsilcileri, sporcular ve aileleri katıldı.
Duayen spiker Orhan Ayhan'ın sunumu ile gerçekleşen gece, Urla Kaymakamı Önder Can rahmetli motosiklet sporcuları Burak Özel ve Özgürcan Gözmen'in ailelerine vefa plaketi takdim etti.
"Türkiye'de kaymakla, mermerle, termal turizm ile tanınan Afyonkarahisar'ı 1,5 milyar dünya insanına motokros organizasyonu bambaşka bir pencereden tanıtma imkanı bulduk. Bu organizasyon 3 yıl daha devam edecek" ifadeleri ile konuşmasına başlayan TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, "Bu seneki ulusal ve uluslararası organizasyonlarımızda bizim öncelikle bir sosyal sorumluluk içeren bir temayı ortaya koymaya çalışıyoruz. Sportif anlamda madalya avcısı yetiştirme gayreti içinde olan bir federasyon olarak elimizdeki tüm imkanlarla ülkesini gençliğini devletini ve aziz milletini en güzel şekilde temsil eden sporcular yetiştirme gayreti içerisinde oluyoruz. Alpay Özalan ve Kenan Sofuoğlu vekillerimiz ile birlikte TBMM çatısı altında spora çağ atlatacak, muasır medeniyet seviyesinin çok üzerine çıkaracak kanuni yasal düzenlemeleri beklediğimizi bir spor adamı ve federasyon başkanı olarak ifade ediyorum. İnşallah biz de içinde bulunduğumuz tüm camialarda, vazife aldığımız tüm noktalarda sporun gelişmesi için gayret göstermeye her zaman azimli olduk" dedi.
İlk seçildiği 2014'teki ilk hafta yarışının motokros yarışları olduğunu hatırlatan Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, "biliyorsunuz gidiyorum. Sonuncusu da olacak. Dolayısıyla böyle bir ironim de var. Biz Urla içinde elimizden geldiği kadar özellikle alt yapıda çocuklara bu işi sevdirmeye çalışıyoruz" dedi.
"Türkiye'de Yaklaşık 3,5 milyondan fazla motosiklet sürücüsü kardeşimiz var" diyerek konuklara hitap eden AK Parti İzmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan "onların sağlığını, hayatını güvence altına alabilmemiz için bir proje gerçekleştirdik ve sunduk. Katil Bariyerlerin yerine motosikletçi dostu bariyerleri projesi tamamlanmak üzere. Özellikle de İstanbul Metrobüs Hattı'nda artık sona gelindi. Daha sonra da inşallah riskli yerlerde ve virajlarda da bu proje uygulandıktan sonra kazalar çok daha azalacaktır diye düşünüyorum. Bu da Kenan Sofuoğlu kardeşimin bir projesiydi. Çalıştık birlikte sağ olsun Spor Bakanlığı'mız başta Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde bunu hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.
Şampiyonlar Ödül Gecesi'nde, Türkiye Motokros, Süpermoto, Enduro, Süper Enduro, Atv, Drag, Sujeti ve Flyboard Şampiyonalarında dereceye giren sporculara ve kulüplere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.
TMF Türkiye Şampiyonalarında 2018 şampiyonları söyle oluştu:
Türkiye Motokros Şampiyonası
1 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 Mx-1 Sınıfı Şampiyonu Batuhan Demiryol
2 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 Mx-1 Sınıfı İkincisi Zacharıa Mıllward
3 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 Mx-1 Sınıfı Üçüncüsü Galip Alp Baysan
4 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 Mx-2 Sınıfı Şampiyonu Mustafa Çetin
5 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 Mx-2 Sınıfı İkincisi Emircan Şenkalaycı
6 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 Mx-2 Sınıfı Üçüncüsü Furkan Valimaki
7 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 Mx-2 Junıor Sınıfı Şampiyonu Emircan Şenkalaycı
8 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 Mx-2 Junıor Sınıfı İkincisi Furkan Valimaki
9 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 Mx-2 Junıor Sınıfı Üçüncüsü Melih Köksal
10 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 Mx Sınıfı Şampiyonu Mehmet Çelik
11 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 Mx Sınıfı İkincisi Şakir Şenkalaycı
12 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 Mx Sınıfı Üçüncüsü Koray Uysal
13 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 Veteran Sınıfı Şampiyonu Koray Uysal
14 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 Veteran Sınıfı İkincisi Ceyhun Kalfalı
15 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 Veteran Sınıfı Üçüncüsü Hayattin Söyler
16 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 85 Cc Sınıfı Şampiyonu Furkan Aykut
17 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 85 Cc Sınıfı İkincisi M.Salih Mahmutoğlu
18 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 85 Cc Sınıfı Üçüncüsü Buğrahan Bayraktar
19 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 65 Cc Sınıfı Şampiyonu Baran Bulut Kocaman
20 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 65 Cc Sınıfı İkincisi Salih Yiğit Teker
21 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 65 Cc Sınıfı Üçüncüsü Semih Toktaş
22 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 50 Cc Sınıfı Şampiyonu Efe Okur
23 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 50 Cc Sınıfı İkincisi Kerem Yılmaz
24 Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 50 Cc Sınıfı Üçüncüsü Kenan Ataş
25 Avrupa Motosiklet Kulübü Derneği
26 Yeditepe Motor Sporları Kulübü
27 Uludağ Motosiklet Spor Kulübü
Türkiye Süpermoto Şampiyonası
28 Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2018 Sm-A Sınıfı Şampiyonu Caner Doğru
29 Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2018 Sm-A Sınıfı İkincisi Yasin Işık
30 Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2018 Sm-A Sınıfı Üçüncüsü Yasin Keklik
31 Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2018 Sm-B Sınıfı Şampiyonu Taha Işık
32 Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2018 Sm-B Sınıfı İkincisi Halil Haktan Karpuz
33 Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2018 Sm-B Sınıfı Üçüncüsü Bahattin Sofuoğlu
34 Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2018 S3 Sınıfı Şampiyonu Emirhan Erkan
35 Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2018 S3 Sınıfı İkincisi Ata Kahvecioğlu
36 Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2018 S3 Sınıfı Üçüncüsü Melih Yolcu
37 Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2018 85 Cc Sınıfı Şampiyonu Ares Stefan Bengiç
38 Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2018 85 Cc Sınıfı İkincisi Ömer Utku Karpuz
39 Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2018 85 Cc Sınıfı Üçüncüsü Furkan Aykut
40 Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2018 65 Cc Sınıfı Şampiyonu Mehmet Tuğrul
41 Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2018 65 Cc Sınıfı İkincisi Aras Efe Yıldırım
42 Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2018 65 Cc Sınıfı Üçüncüsü Baran Bulut Kocaman
43 Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2018 50 Cc Sınıfı Şampiyonu Efe Okur
44 Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2018 50 Cc Sınıfı İkincisi Berat Destan Şenkalaycı
45 Knn 54 Motor Sporları Kulübü
46 Ege Motosiklet Sporları Kulübü
47 Smyrna Motosiklet Spor Kulübü
Türkiye Enduro Şampiyonası
48 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 E-1 Sınıfı Şampiyonu Murat Yazıcı
49 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 E-1 Sınıfı İkincisi Necmi Kozlu
50 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 E-1 Sınıfı Üçüncüsü Yunus Muşmul
51 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 E-2 Sınıfı Şampiyonu Eren Mert Kocaman
52 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 E-2 Sınıfı İkincisi Cemil Yurt
53 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 E-2 Sınıfı Üçüncüsü Salih Serim
54 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 E-3 Sınıfı Şampiyonu Bayram Uysal
55 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 E-3 Sınıfı İkincisi Burak Özdemir
56 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 E-3 Sınıfı Üçüncüsü Ahmet Teyfik Yılmaz
57 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 Eb Sınıfı Şampiyonu Gökhan Kart
58 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 Eb Sınıfı İkincisi Sinan Ordu
59 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 Eb Sınıfı Üçüncüsü Çağrı Aslan
60 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 Gençler Sınıfı Şampiyonu Fevzi Burak Akbulut
61 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 Gençler Sınıfı İkincisi Emre Coşar
62 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 Gençler Sınıfı Üçüncüsü Mehmet Sağdıç
63 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 Veteran Sınıfı Şampiyonu Ali Baydaş
64 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 Veteran Sınıfı İkincisi İbrahim Bozkurt
65 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 Veteran Sınıfı Üçüncüsü Hüseyin Neziroğlu
66 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 Kadınlar Sınıfı Şampiyonu Gökçen Kabaş
67 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 Kadınlar Sınıfı İkincisi Aslıhan Oflaz
68 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 Kadınlar Sınıfı Üçüncüsü Aylin Abrak
69 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 Ec Sınıfı Şampiyonu Şaban Özdemir
70 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 Ec Sınıfı İkincisi Cüneyt Taban
71 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 Ec Sınıfı Üçüncüsü Cemal Paşaoğlu
72 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 Enduro Gp Şampiyonu Bayram Uysal
73 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 Enduro Gp İkincisi Fevzi Burak Akbulut
74 Türkiye Enduro Şampiyonası 2018 Enduro Gp Üçüncüsü Burak Özdemir
75 Fethiye Orman Spor Kulübü
76 Kartepe Motosiklet Spor Kulübü
77 Antalya Enduro Motosiklet İhtisas Spor Kulübü
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası
78 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 Prestij Sınıfı Şampiyonu Emre Coşar
79 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 Prestij Sınıfı İkincisi Fevzi Burak Akbulut
80 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 Prestij Sınıfı Üçüncüsü Burak Özdemir
81 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 Usta Sınıfı Şampiyonu Çağrı Aslan
82 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 Usta Sınıfı İkincisi Murat Akın
83 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 Usta Sınıfı Üçüncüsü Recep Bahadır Çaktı
84 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 Hobi Sınıfı Şampiyonu Putra Anthony Mıllward
85 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 Hobi Sınıfı İkincisi Emre Dirik
86 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 Hobi Sınıfı Üçüncüsü Ali Çıragöz
87 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 Gençler Sınıfı Şampiyonu Efe Ünekçetin
88 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 Gençler Sınıfı İkincisi Kerem İhsan Peya
89 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 Gençler Sınıfı Üçüncüsü Ata Kahvecioğlu
90 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 Veteran Sınıfı Şampiyonu Hüseyin Neziroğlu
91 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 Veteran Sınıfı İkincisi Nazmi Malkoç
92 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 Veteran Sınıfı Üçüncüsü Özkan Özkan
93 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 Gp Sınıfı Şampiyonu Emre Coşar
94 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 Gp Sınıfı İkincisi Fevzi Burak Akbulut
95 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2018 Gp Sınıfı Üçüncüsü Burak Özdemir
96 Kartepe Motosiklet Spor Kulübü
97 Antalya Enduro Motosiklet İhtisas Spor Kulübü
98 Kemer Enduro Motosiklet Kulübü
Türkiye Atv Şampiyonası
99 Türkiye Atv Şampiyonası 2018 Sınıf1 (649 Cc ve Altı) Şampiyonu Haktan Özkul
100 Türkiye Atv Şampiyonası 2018 Sınıf1 (649 Cc ve Altı) İkincisi Osman Şengül
101 Türkiye Atv Şampiyonası 2018 Sınıf1 (649 Cc ve Altı) Üçüncüsü Halit Yazıcı
102 Türkiye Atv Şampiyonası 2018 Sınıf2 (650 Cc ve Üstü) Şampiyonu Ziya Güler
103 Türkiye Atv Şampiyonası 2018 Sınıf2 (650 Cc ve Üstü) İkincisi Eren Kaynak
104 Türkiye Atv Şampiyonası 2018 Sınıf2 (650 Cc ve Üstü) Üçüncüsü Abdurrahman Tibet Mutlubaş
105 Türkiye Atv Şampiyonası 2018 Sınıf3 (İki Çeker) Şampiyonu Burak Kaya
106 Türkiye Atv Şampiyonası 2018 Sınıf3 (İki Çeker) İkincisi Mehmet Aktaş
107 Türkiye Atv Şampiyonası 2018 Sınıf3 (İki Çeker) Üçüncüsü Ahmet Özgül
108 Türkiye Atv Şampiyonası 2018 Atvgp Şampiyonu Haktan Özkul
109 Türkiye Atv Şampiyonası 2018 Atvgp İkincisi Burak Kaya
110 Türkiye Atv Şampiyonası 2018 Atvgp Üçüncüsü Osman Şengül
111 Kartepe Motosiklet Spor Kulübü
112 Başkent Motosiklet Sporları Kulübü
113 Sancaktepe Motosiklet Kulübü
Türkiye Drag Şampiyonası
114 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Pro Street Sınıfı Şampiyonu Ahmet Hazal Şengül
115 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Pro Street Sınıfı İkincisi Caner Kit
116 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Pro Street Sınıfı Üçüncüsü Nazlıcan Bilim
117 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Süper Street Sınıfı Şampiyonu Caner Kit
118 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Süper Street Sınıfı İkincisi Kamil Kırbaş
119 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Süper Street Sınıfı Üçüncüsü Furkan Özdemir
120 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Street-2 Sınıfı Şampiyonu Mustafa Bilim
121 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Street-2 Sınıfı İkincisi Kamil Kırbaş
122 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Street-2 Sınıfı Üçüncüsü Ayhan Başoğlu
123 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Street 600 Sınıfı Şampiyonu Orhan Karabaş
124 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Street 600 Sınıfı İkincisi Halil İbrahim Çal
125 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Street 600 Sınıfı Üçüncüsü Mesut Avşar
126 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Street 750 Sınıfı Şampiyonu İbrahim Nişli
127 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Street 750 Sınıfı İkincisi Furkan Özdemir
128 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Street 750 Sınıfı Üçüncüsü Ufuk Işık
129 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Standart-1 Sınıfı Şampiyonu Sefa Onur Abacı
130 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Standart-1 Sınıfı İkincisi Mehmet Bozan
131 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Standart-1 Sınıfı Üçüncüsü Cuma Şimşek
132 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Standart-2 Sınıfı Şampiyonu Salih Efe
133 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Standart-2 Sınıfı İkincisi Tamer Uygun
134 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Standart-2 Sınıfı Üçüncüsü Volkan Saygılı
135 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 300 Pro Sınıfı Şampiyonu İbrahim Nişli
136 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 300 Pro Sınıfı İkincisi Ömer Faruk Yerli
137 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 300 Pro Sınıfı Üçüncüsü Serkan Güre
138 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Kadınlar Sınıfı Şampiyonu Nazlıcan Bilim
139 Türkiye Drag Şampiyonası 2018 Kadınlar Sınıfı İkincisi İrem Sahra Şengül
140 Mersin Motosiklet Spor Kulübü
141 Ata Motosiklet Spor Kulübü
142 Selçuklu Motosiklet Kulübü
Türkiye Sujeti ve Flyboard Şampiyonası
143 Türkiye Sujeti Şampiyonası 2018 Open Pro Sınıfı Şampiyonu Kaan Şanver
144 Türkiye Sujeti Şampiyonası 2018 Open Pro Sınıfı İkincisi Hakan Akgün
145 Türkiye Sujeti Şampiyonası 2018 Open Pro Sınıfı Üçüncüsü Kahraman Aktaş
146 Türkiye Sujeti Şampiyonası 2018 Stock Pro-1 Sınıfı Şampiyonu Mert İkiz
147 Türkiye Sujeti Şampiyonası 2018 Stock Pro-1 Sınıfı İkincisi M.Hayri Yorgancı
148 Türkiye Sujeti Şampiyonası 2018 Stock Pro-1 Sınıfı Üçüncüsü Mehmet Ötek
149 Türkiye Sujeti Şampiyonası 2018 Stock Pro-2 Sınıfı Şampiyonu Serkan Kokol
150 Türkiye Sujeti Şampiyonası 2018 Stock Pro-2 Sınıfı İkincisi Kahraman Aktaş
151 Türkiye Sujeti Şampiyonası 2018 Stock Pro-2 Sınıfı Üçüncüsü Mehmet Davut
152 Türkiye Sujeti Şampiyonası 2018 Drag Sınıfı Şampiyonu Serkan Kokol
153 Türkiye Sujeti Şampiyonası 2018 Drag Sınıfı İkincisi Şahin Cankurt
154 Türkiye Sujeti Şampiyonası 2018 Drag Sınıfı Üçüncüsü Hakan Akgün
155 Türkiye Sujeti Şampiyonası 2018 Kadınlar Kupası Şampiyonu Şenay Cankurt
156 Türkiye Sujeti Şampiyonası 2018 Kadınlar Kupası İkincisi Rüya Başoğlu
157 Türkiye Sujeti Şampiyonası 2018 Kadınlar Kupası Üçüncüsü Valerıa Elıseeva
158 Türkiye Sujeti Şampiyonası 2018 Flyboard Kupası Şampiyonu Kahraman Aktaş
159 Türkiye Sujeti Şampiyonası 2018 Flyboard Kupası İkincisi İsa Mert
160 Türkiye Sujeti Şampiyonası 2018 Flyboard Kupası Üçüncüsü Valerıa Elıseeva
161 Sancaktepe Motosiklet Kulübü
162 Ege Motosiklet Sporları Kulübü
163 Beykonak Enduro Motosiklet ve Spor Kulübü
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:31 Kaynak: AA
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