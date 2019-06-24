Son Dakika Haberleri: Şampiyonlar okulunda gelenek yine bozulmadı!
Son Dakika Güncel Haber

Şampiyonlar okulunda gelenek yine bozulmadı!

44 dakika önce

Oğuzkaan Koleji başarısının tesadüf olmadığı açıklanan 2019 LGS (Liseye Geçiş Sınavı) sonuçlarıyla bir kez daha kanıtlandı.

Şampiyonlar okulunda gelenek yine bozulmadı!, System.String[]

Oğuzkaan Kolejinden 4 öğrenci Türkiye birinciliğini elde ederek adlarını zirveye yazdırdılar. Bu yıl 8. sınıflarından mezun olan 348 öğrencinin gösterdiği üstün başarılarlaOğuzkaan Koleji"ŞampiyonlarınOkulu" olmaya devam ediyor.

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz; "Oğuzkaan Kolejinde başarı bir gelenektir. Güçlü eğitim kadromuz ve öğrencilerimizin azmi ile başarılı bir LGS' yi daha geride bıraktık. Açıklanan 2019 LGS sonuçları ile öğrencilerimiz, bizleri bir kez daha gururlandırdı. Tüm soruları doğru yanıtlayan 4 öğrencimiz var. 500 tam puan alarak Türkiye şampiyonluğuna adlarını yazdırdılar.Sınav da bir boşyadabir yanlışı olan öğrencilerimizin sayısı da 12'dir.Ayrıca mezun olan 348 öğrencimizin %86'sı sınavla öğrenci alan nitelikli Anadolu lisesine yerleşebilme şansına sahip olmuştur. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimizin Türkiye'nin en seçkin liselerine yerleşeceklerinden hiç şüphemiz yok.Tüm öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve çocuklarımızdan desteklerini esirgemeyen velilerimize bir kez daha çok teşekkür ediyorum." dedi.

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:45 Kaynak: Bültenler
Hatice Yılmaz, Türkiye, LGS, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Malatya kayısısı adı altında sahte ürün satanlara dava açılacak Bakan Çavuşoğlu: S-400'ü aldık, artık ne zaman getirileceği konuşuluyor Hatay Büyükşehir Belediyespor yeni transferi Magarity'i açıkladı HDP, Ekrem İmamoğlu'ndan beklentisini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 16:29:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şampiyonlar okulunda gelenek yine bozulmadı!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]