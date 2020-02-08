Şampiyonlar Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Şampiyonlar Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti - Son Dakika Spor

Şampiyonlar Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti

6 saat önce

2019-2020 Sezonu U-16 liginde Eskişehir Şampiyonu olan Anadolu Üniversitesi U-16 Futbol Takımı, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti.

Şampiyonlar Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti, System.String[]

2019-2020 Sezonu U-16 liginde Eskişehir Şampiyonu olan Anadolu Üniversitesi U-16 Futbol Takımı, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti.


Futbol Takımı Kaptanı Ramazan Dondurucugil, Takım Antrenörü Kemal Atalan ve sporcular Şampiyonluk Kupasını Rektör Çomaklı'ya takdim etti. Rektör Çomaklı, şampiyonluklarından dolayı sporcuları tebrik ederken, Anadolu Üniversitesi olarak sporun her dalında faaliyet yürüttüklerini ve genç sporcuları her zaman desteklediklerini belirterek, "Bu şampiyonlukla bizleri çok mutlu ettiniz, siz genç nesillere her konuda inancımız çok büyük çünkü sizler bizlerden daha zekisiniz. Geleceğimiz olan siz genç nesiller ileride her alanda ülkemizi daha iyi yerlere getireceksiniz." dedi.


Şampiyon sporculara hediyelerini takdim eden Rektör Çomaklı, Türkiye Şampiyonasında da U-16 Takımına başarılar diledi.


Anadolu Üniversitesi U-16 Futbol Takımı, Türkiye Şampiyonasında Eskişehir'i ve Anadolu Üniversitesini temsil edecek. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Çomaklı, Futbol, Rektör, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:36 Kaynak: İHA
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