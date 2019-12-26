Şampiyonlar, sınav şartı aranmaksızın sözleşmeli personel olabilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şampiyonlar, sınav şartı aranmaksızın sözleşmeli personel olabilecek - Son Dakika

Şampiyonlar, sınav şartı aranmaksızın sözleşmeli personel olabilecek

6 saat önce

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapılmasına dair karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Şampiyonlar, sınav şartı aranmaksızın sözleşmeli personel olabilecek, System.String[]

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapılmasına dair karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, "Olimpiyat, paralimpik ya da defolimpik oyunları ile dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk 3 dereceye girenler", sınav şartı aranmaksızın spor uzmanı ya da antrenör unvanlı sözleşmeli personel olabilecek.

Olimpiyat, paralimpik ya da defolimpik oyunlarında yer alan spor branşlarında en az 15 kez milli formayı giyenler ya da son 5 yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yapanlar da spor uzmanı ya da antrenör unvanlı sözleşmeli personel olarak atanabilecek.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:40 Kaynak: AA
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