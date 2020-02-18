Şampiyonlar teşekkür ziyaretinde - Son Dakika
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Şampiyonlar teşekkür ziyaretinde

7 saat önce

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü U14 Erkek Futbol Takımı sporcuları, 2019-2020 sezonunda elde ettikleri namağlup şampiyonluğun ardından Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu makamında ziyaret ederek, kendilerine verdikleri büyük desteklerden dolayı teşekkür etti.

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Şehitkamil Belediye Spor Kulübü U14 Erkek Futbol Takımı sporcuları, 2019-2020 sezonunda elde ettikleri namağlup şampiyonluğun ardından Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu makamında ziyaret ederek, kendilerine verdikleri büyük desteklerden dolayı teşekkür etti.


Yeşil sahada birbirinden keyifli müsabakalara sahne olan U14 Kategorisi Futbol Ligi'ni namağlup il şampiyonu olarak tamamlayan ve Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Şampiyonası 1. Etap Müsabakaları'na katılmaya hak kazanan Şehitkamil Belediye Spor Kulübünün genç futbolcuları, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu makamında ziyaret etti. Sporucular, futbol akademisi ve kulüp çalışmalarında kendilerine gösterilen yakın ilgi ve verilen büyük desteklerden dolayı Fadıloğlu'na teşekkürlerini iletti.


Yerel altyapı liglerinde geçtiğimiz yıl U13 kategorisinde şampiyonluk ipini göğüsleyen ve bu sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan yeşil-siyahlı kramponlar, ilk hedeflerine ulaşmanın büyük mutluluğunu yaşarken, yeşil sahada tempoyu da düşürmüyor. Türkiye Şampiyonası 1. etap müsabakalarından da başarıyla ayrılarak 2. etap müsabakalarda ve final grubunda yerini almak isteyen Şehitkamilli sporcular, çalışmalarda kulübeden gelen direktifleri büyük bir dikkatle yerine getiriyorlar.


"Takım oyunu ve uyum çok önemli"


Futbol altyapı takımlarında başarının olmazsa olmazlarının takım oyunu ve takım uyumu olduğunu ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, U14 futbol takımının ziyareti esnasında yaptığı değerlendirmede, "Futbol branşında özellikle altyapılarda başarıya giden yolda olmazsa olmazların arasında takım oyunu yer alıyor. Takım oyununun ortaya çıkması için de takım içinde uyum çok önemli. Bu noktada idarecilerimizin, teknik ekibimizin, sporcularımızın büyük uyumu, yeşil sahada gerçekleştirdikleri uzun soluklu çalışmalar başarıyı beraberinde getiriyor. U14 erkek futbol takımı sporcularımızı 2019-2020 sezonunda elde ettikleri namağlup şampiyonluktan dolayı kutluyorum. Sporcularımız, inşallah bundan sonraki süreçte ilimizi başarıyla temsil edecekler. Genç kramponlarımız, futbol branşı özelinde sosyal ve akademik yaşamlarında spor yapmanın birçok yararını görüyorlar. İnşallah saha içinde ve dışında kazandıkları güzel alışkanlıkları yaşamları boyunca sürdürürler. Bu sürece büyük katkısı olan değerli velilerimize ve gençlerimizin değerli öğretmenlerine yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:32 Kaynak: İHA
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