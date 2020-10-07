Şampiyonlar Tokyo Olimpiyatları'na Türkiye'de hazırlanıyor - Son Dakika

Şampiyonlar Tokyo Olimpiyatları'na Türkiye'de hazırlanıyor

07.10.2020 11:33
Şampiyonlar Tokyo Olimpiyatları'na Türkiye'de hazırlanıyor, System.String[]

Olimpik havuzda yer alan milli sporcular, Türkiye'de organize edilen ortak kamplarda birçok ülkeden önemli sporcularla çalışma fırsatı yakalıyor.

Olimpik havuzda yer alan milli sporcular, Türkiye'de organize edilen ortak kamplarda birçok ülkeden önemli sporcularla çalışma fırsatı yakalıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, olimpik havuzda yer alan milli sporcular, birçok ülkeden branşlarında önemli isimlerle 2021 yaz aylarında düzenlenecek Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına hazırlık için Antalya, Çankırı, Trabzon ve Mersin'deki ortak kamplarda buluştu.

Milliler, İngiltere, Ukrayna, Slovenya, Bulgaristan, İspanya, Rusya, Sırbistan, İsrail, Kosova, Bulgaristan, Çekya ve Şili'den gelen sporcularla 7 branşta ortak kamp yapma imkanı buluyor.

"Sportif başarılarımız ve tesisleşme yabancı sporcuların Türkiye'ye ilgisini artırıyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, başarılı geçirilecek hazırlık döneminin ardından milli sporcuların Tokyo'da önemli başarılara imza atacağına inancını ifade etti.

Eylül ve ekim aylarında milli sporcuların dünyanın önde gelen spor ülkelerinden branşlarında önemli isimlerle Türkiye'de kamp yapmasının önemine dikkati çeken Kasapoğlu, yapılan ve yapılacak ortak kampların millilerin hazırlık sürecine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Bakan Kasapoğlu, dünyanın önde gelen spor ülkelerinin ortak kamp taleplerini ve yabancı sporcuların Türkiye'ye olan ilgisini, Türkiye'nin son yıllarda sportif alanda elde ettiği başarılar ve gerçekleştirdiği tesisleşme devriminden kaynaklandığını vurguladı.

"Türkiye, spor turizmi potansiyeli çok yüksek bir ülke"

Spor dünyasının Türkiye'ye ilgisinin giderek arttığına işaret eden Kasapoğlu, "Bu Türkiye'nin spor turizminde de dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdiğinin önemli bir göstergesi." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin coğrafi yapısı ve iklim özelliklerinden dolayı spor turizmi potansiyeli çok yüksek bir ülke olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ülkemiz, bütün geleneksel ve ekstrem spor branşları için aranan her türlü imkana sahip bir ülke. Türkiye, büyük sporcu kitlelerinin bulunduğu Avrupa ülkelerine yakınlığı ve kaliteli-uygun konaklama imkanlarıyla spor turizminin en önemli iki bileşenini de içinde barındırıyor. Ayrıca Türkiye, ülkemize gelen sporcuların ve takımların çalışmalarını dünya standartlarına uygun bir şekilde yapabilecekleri spor tesislerine sahip. Turizmin üç ana unsuru 'deniz, kum ve güneş' kelimelerinin İngilizce karşılıklarından (sea, sand and sun) hareketle kalıplaşan 3S'nin yanına dördüncü olarak 'spor'u koyduk. Sporu da turizm sektörüne etkili bir şekilde dahil ederek, ülkemizin turizm gücünü artıracağız."

Kamp programları

Tekvando:

Kadın milliler, 1 Eylül'de Antalya'da İngiltere ile ikili kampa girdi.

Olimpiyat kotasını 4 olimpik sıklette alarak tarihi başarıya imza atan, Tokyo Olimpiyat Oyunlarına kadınlarda tam kadro olarak boy gösterecek milli takımda, Nur Tatar, İrem Yaman, Rukiye Yıldırım ve Nafia Kuş yer alıyor.

Daha önce de pek çok önemli uluslararası organizasyondan madalya ile dönen kadın milli takımımız, İngiliz rakipleri ile 10 Eylül'e kadar ortak kampta bir araya geldi.

Boks:

Erkek olimpik takımı, İngiltere ile 14-24 Eylül'de Çankırı'da, kadın olimpik takımı ise aynı tarihlerde yine İngiliz rakipleri ile Trabzon'da ikili kamp yapma imkanı buldu.

Okçuluk:

Olimpik takım, 25-30 Eylül tarihlerinde Antalya'da Slovenya, Bulgaristan, İspanya ve Rusya ile ortak kamp yaptı.

Milliler, ayrıca 2-4 Ekim'de yine Antalya'da 12 ülkenin yer aldığı müsabakalara katıldı.

Karate:

Milli sporcular 20 Eylül-1 Ekim tarihlerinde Ukrayna ile Antalya'da ortak kampa girdi.

Judo:

Milli sporcular, 1 Ekim'de başlayan ve 20 Ekim'e kadar devam edecek kampta Antalya'da Sırbistan, İsrail, Kosova, Bulgaristan, Çekya ve Şili milli takımlarıyla kamp yapıyor.

Eskrim:

Geçen yıl Dünya Gençler Kupası'nda altın madalya kazanarak, Dünya Gençler Kupası'nda altın madalya alan ilk Türk takımı olan ve Deniz Selin Ünlüdağ, Aylin Çakır ve Nisanur Erbil'den oluşan genç kızlar kılıç takımı, 2016 Rio Olimpiyatları Takım ikinciliği bulunan ve Dünya Klasmanında 6. sırada bulunan Ukrayna Kadın Kılıç Milli Takımı ile 27 Eylül'de kampa girdi. Antalya'daki kamp 12 Ekim'e kadar devam edecek.

Bedensel Engelliler Atıcılık Milli Takımı:

Ukraynalı rakipleri ile 18 Eylül-4 Ekim tarihlerinde Mersin'de ortak kamp yaptı.

Türkiye, Antalya, Eylül, Tokyo, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Şampiyonlar Tokyo Olimpiyatları'na Türkiye'de hazırlanıyor - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

İngiliz oyuncu Eva Price, arabada ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi Özgü Namal'ın yardımseverliliğiyle tanınan eşi Ahmet Serdar Oral'ın ani ölümü, komşularını da yıktı Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız
Son Dakika: Türkiye'de 7 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 56 can kaybı, 1581 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 56 can kaybı, 1581 yeni hasta tespit edildi         
19:24
Prof. Mikdat Kadıoğlu İstanbul'un gönlüne su serpti: 'Su yılı' yeni başladı, şimdiden tükendik demek yanlış Prof. Mikdat Kadıoğlu İstanbul'un gönlüne su serpti: 'Su yılı' yeni başladı, şimdiden tükendik demek yanlış         
19:06
GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu         
18:12
Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından bir ikaz da Vali'den geldi Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından bir ikaz da Vali'den geldi         
17:29
Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu         
16:31
TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu         
16:09
Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti         
15:50
En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi         
15:18
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti         
14:49
Ahmet Çakar'ın videosunu paylaşan Samatta, sosyal medyaya damga vurdu Ahmet Çakar'ın videosunu paylaşan Samatta, sosyal medyaya damga vurdu         
14:39
Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı         
14:38
Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü         
12:32
İç çamaşırı defilesinde İslam'a saygısızlık yapan Rihanna, Müslümanlardan özür diledi İç çamaşırı defilesinde İslam'a saygısızlık yapan Rihanna, Müslümanlardan özür diledi         
10:55
Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular         
10:52
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 19:39:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şampiyonlar Tokyo Olimpiyatları'na Türkiye'de hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei