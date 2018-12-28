Son Dakika Haberleri: Şampiyonlar Vali Memiş'i Ziyaret Etti

Şampiyonlar Vali Memiş'i Ziyaret Etti

13 dakika önce

Antalya'da düzenlenen Türkiye Spor Toto Judo Süper Ligi'nde 2. olarak gümüş kupa kazanan Erzurum Gençlik Spor Kulübü sporcuları Vali Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.

Şampiyonlar Vali Memiş'i Ziyaret Etti, System.String[]
Antalya'da düzenlenen Türkiye Spor Toto Judo Süper Ligi'nde 2. olarak gümüş kupa kazanan Erzurum Gençlik Spor Kulübü sporcuları Vali Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.

Geçtiğimiz hafta sonu Antalya'da yapılan Türkiye Spor Toto Judo Süper Ligi karşılaşmalarında mücadele eden Erzurum Gençlik Spor Kulübü Türkiye ikincisi oldu. Galatasaray'a final maçında 3-2 lik skorla yenilerek gümüş kupa kazanan takım, mayıs ayında Almanya'da düzenlenecek Avrupa Kulüpler Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Sporcuların elde ettikleri başarıdan dolayı mutluluğunu dile getiren Vali Memiş, sporcu ve teknik heyeti kutlayarak çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Erzurum'un birçok branşta olduğu gibi Judo'da da başarıya ulaşmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Vali Memiş, "Yakalanan bu başarı sizler için olduğu kadar şehrimiz için de önemlidir. Mayıs ayında Almanya'da düzenlenecek Avrupa Kulüpler Şampiyonasında daha büyük başarılara imza atacağınıza yürekten inanıyorum. Sporcularımıza bu başarıyı elde etmelerinde her zaman destek olan, başta aileleri olmak üzere bütün teknik heyete teşekkür ediyorum. Bizler sizlerin başarılı olabilmeniz için her zaman yanınızda olacağız" diye konuştu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'inde bulunduğu ziyaret, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:35 Kaynak: İHA

Türkiye, Antalya, Yaşam
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