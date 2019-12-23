Şampiyonlara tatlı ikramı - Son Dakika
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Şampiyonlara tatlı ikramı

6 saat önce

Rize'de yapılan Türkiye Anadolu Yıldızlar Voleybol elemeleri ilk ayağında Şampiyon olan Aşkale Gençlik Merkezi Voleybol Takımına tatlı ikramı yapıldı.

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Rize'de yapılan Türkiye Anadolu Yıldızlar Voleybol elemeleri ilk ayağında Şampiyon olan Aşkale Gençlik Merkezi Voleybol Takımına tatlı ikramı yapıldı.


Gruplarında yapmış oldukları maçlarda hiç set vermeden 3-0'lık galibiyetler alarak Erzincan'da yapılacak olan Türkiye Çeyrek finallerinde oynamaya hak kazanan Voleybol takımına Celal Dilsiz tarafından başarılarından dolayı tatlı ikramı yapıldı. - ERZURUM

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Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:51 Kaynak: İHA
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