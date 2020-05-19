- Şampiyonlardan '19 Mayıs' videosu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de farklı spor branşlarında şampiyonluklar elde eden öğrencilerden oluşan 19 Mayıs dolayısıyla okunan 'Gençliğe Hitabe' videosu sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Eskişehir İki Eylül Ortaokulu'nda öğrenim gören ve farklı spor dallarında şampiyonluklar elde etmiş öğrencileri Beden Eğitimi Öğretmeni Ali Kemal Nart, '19 Mayıs' videosunda bir araya getirdi. Hazırlanan videoda şampiyon öğrenciler 'İzindeyiz Atam' diye haykırdı. Korona virüs nedeniyle evlerinden çıkamayan öğrenciler yapmış oldukları sporu temsil edecek şekilde 'Gençliğe Hitabeyi' parça parça okudu. Videolar daha sonra öğretmen Ali Kemal Nart tarafından birleştirilerek sosyal medyaya konuldu. Video kısa sürede çok sayıda beğeniye ulaştı.