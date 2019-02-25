Son Dakika Haberleri: Şampiyonlardan Başkan Öztürk'e Ziyaret

Şampiyonlardan Başkan Öztürk'e Ziyaret

1 saat önce

Sakarya İl Şampiyonu Özel Mefküre Ortaokulu Erkek Basketbol Takımı, Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk'ü makamında ziyaret etti.

Şampiyonlardan Başkan Öztürk'e Ziyaret, System.String[]
Sakarya İl Şampiyonu Özel Mefküre Ortaokulu Erkek Basketbol Takımı, Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Öztürk, Sakarya İl Birincisi olan Mefküre Basketbol Takımı'na Türkiye grup maçlarında başarılar diledi.

Yıldız Erkekler kategorisinde Sakarya İl birincisi olup Türkiye şampiyonasında Sakarya'yı temsil etmeye hak kazanan Özel Mefküre Ortaokulu Erkek Basketbol Takımı, Mefküre Ortakulu Müdür Yardımcısı Bahattin Okçular öncülüğünde Başkan Öztürk'ü makamında ziyaret etti. Yıldız Sporcular ile Müdür Yardımcısı Okçular'ı makamında ağırlayan Başkan Öztürk sporcular ile tek tek hasbihalde bulunarak takım çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Büyük başarılara imza atan gençler ile gurur duydukalarını belirten Başkan Öztürk, "Sakarya müsabakalarında il birincisi olan Erkek Basketbol Takımı Sporcularını öncelikle bu başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Türkiye grup maçlarında ilimiz ve ilçemizi temsil edecek olan gençlerimize Türkiye şampiyonasında başarılar diliyorum. İlçemizde eğitim ve öğretim gören öğrencilerimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük başarılara imza atmaya devam ediyorlar. Büyük başarılara imza atan gençlerimiz ile gurur duyuyor, ailelerini, okul müdürlerini ve öğretmenlerini tebrik ediyoruz" dedi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:38 Kaynak: İHA

Yaşam
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