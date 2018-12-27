Son Dakika Haberleri: Şampiyonlardan Başkan Yılmaz'a Ziyaret

Şampiyonlardan Başkan Yılmaz'a Ziyaret

40 dakika önce

İzmir'de düzenlenen 2. Ulusal Fuar ve Görsel Şöleni'nde dereceye giren Lapseki Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği üyeleri, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ı ziyaret etti.

Şampiyonlardan Başkan Yılmaz'a Ziyaret, System.String[]
İzmir'de düzenlenen 2. Ulusal Fuar ve Görsel Şöleni'nde dereceye giren Lapseki Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği üyeleri, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ı ziyaret etti.

Şölen kapsamında düzenlenen yarışmalara katılan üyelerden Murat Çelik, İbrahim Arkan, Ahmet Turan, Mehmet Yıldız, İsmail Baltacıoğlu, Mehmet Şeker ve Hüseyin Dudaklı ile Emre Düz çeşitli branşlarda ödül almaya hak kazandı.

Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ı makamında ziyaret eden Lapseki Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği Başkanı Murat Çelik ve Yönetim Kurulu üyeleri ilçelerinin adını ülke genelinde duyurmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Derneklerinin 2015'te kurulduğunu anımsatan Çelik, Başkanı Yılmaz'a kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Eyüp Yılmaz da dernek üyelerini başarılarından dolayı tebrik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:44 Kaynak: AA

Bahçe, Lapseki, Eyüp Yılmaz, Güncel
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