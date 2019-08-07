Şampiyonlardan Belediye Başkanı Duru'ya teşekkür ziyareti

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından düzenlenen 1025 yaş arası Kick Boks Şampiyonası sona erdi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından düzenlenen 1025 yaş arası Kick Boks Şampiyonası sona erdi.



Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen kick boks şampiyonasında Ağrı İlini Tutaklı 7 sporcu ile temsil eden antrenör Sezer Özkaya İlçe tarihinde bir ilke imza attı.



Simav'da ki Şampiyonaya katılan sporculardan 28 kg minik erkeklerde Muhammed Özkaya, 32 kg minik erkeklerde İbrahim Çakmar, 37 kg minik erkeklerde Recep Balçok birincilik; 32 kg yıldız erkeklerde Ozan Demir, 54 kg genç erkeklerde Mithat Tavus ikincilik ve 42 kg minik erkeklerde Umar Çetin, 47 kg yıldız erkeklerde Hüseyin Bozkurt üçüncülük ile müsabakaları tamamlayarak İlçe tarihinde büyük başarıya imza attılar.



Şampiyonanın ardından ilçeye gelen sporcular antrenörleri Sezer Özkaya ile birlikte Tutak İlçe Merkezinde Türk Bayraklarıyla şampiyonluk turu atarak büyük sevinç yaşadılar. Sporcular şampiyonluk turunun ardından aileleriyle birlikte Tutak Belediye Başkanı Bülent Duru'yu makamında ziyaret ederek kendilerine yapmış oldukları desteklerden dolayı Duru'ya teşekkür ettiler. - AĞRI

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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