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Şampiyonlardan Gebze Belediyesine teşekkür ziyareti
7 saat önce
Ortaokullar Bölgesel Judo Şampiyonasında birinci olan Sevde Aydın ve ikinci olan Necla Şeker, Gebze Belediyesine teşekkür ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
Ortaokullar Bölgesel Judo Şampiyonasında birinci olan Sevde Aydın ve ikinci olan Necla Şeker, Gebze Belediyesine teşekkür ziyaretinde bulundu.
Yavuz Selim Ortaokulu Müdürü Fatih Tokaç ve Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Şükriye Kavran ile birlikte Gebze Belediyesine teşekkür ziyaretinde bulunan şampiyonları, Başkan Büyükgöz'ün şehir dışında olması sebebiyle Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Selamet Güner ağırladı. Her aşamada kendilerine destekleri için Gebze Belediyesine teşekkür eden şampiyonları tebrik eden Başkan Yardımcısı Güner, Başkan Büyükgöz'ün başarı dileklerini iletti. - KOCAELİ
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