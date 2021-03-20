Şampiyonlardan Kabakcı'ya ziyaret
20.03.2021 10:14
Erzurum'da yapılan Türkiye Snowboard Şampiyonasında Kayseri'yi şampiyon yapan sporcular İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.
Erzurum'da yapılan Türkiye Snowboard Şampiyonasında Kayseri'yi şampiyon yapan sporcular İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.
Yapmış oldukları mücadeleler sonunda 11 altın, 10 gümüş, 13 bronz toplamda 34 madalya alarak 7979 puan toplayarak Türkiye Şampiyonluğuna adını yazdıran sporcularla Sporcu Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda bir araya gelen İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, elde ettikleri başarıdan dolayı sporcuları tebrik etti. İl Müdürlüğü olarak kayak branşında yıl boyunca antrenman yapmaları için simülasyon projesinin yakın zamanda hayata geçeceğini belirten İl Müdürü Kabakcı, spora ve sporcuya desteklerinin süreceğini belirtti. - KAYSERİ
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