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Şampiyonlardan Vali Şıldak'a Ziyaret - Son Dakika

Şampiyonlardan Vali Şıldak'a Ziyaret

24.06.2021 21:04
Şampiyonlardan Vali Şıldak'a Ziyaret, System.String[]

Elde ettikleri başarılarla Ülkemize ve Balıkesir'e büyük gurur yaşatan Milli Sporcular Muhsine Gezer ve Habibe Afyonlu Vali Hasan Şıldak'ı ziyaret ettiler.

Elde ettikleri başarılarla Ülkemize ve Balıkesir'e büyük gurur yaşatan Milli Sporcular Muhsine Gezer ve Habibe Afyonlu Vali Hasan Şıldak'ı ziyaret ettiler.

Ziyarette Judo Milli Takımı Antrenörü Timur Bizsan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ile sporcu Muhsine Gezer'in babası Osman Gezer de bulundu.

Vali Hasan Şıldak, Atletizm ve Judo spor dallarında bir çok kez Dünya Şampiyonu olan Milli Sporculara Türk Bayrağını dalgalandırdıkları için teşekkür etti. Gençlere örnek olduklarını ifade ederek, başarılarının devamını diledi.

Hasan Şıldak, Balıkesir, Milli, Judo, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Şampiyonlardan Vali Şıldak'a Ziyaret - Son Dakika


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