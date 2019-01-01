Son Dakika Haberleri: Şampiyonlardan Yeni Yıl Kutlaması

Şampiyonlardan Yeni Yıl Kutlaması

1 saat önce

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 2018'in son mesai gününde Belediye Spor Kulübü'nün madalyalı sporcularını ağırladı.

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Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 2018'in son mesai gününde Belediye Spor Kulübü'nün madalyalı sporcularını ağırladı. Farklı branşlarda derece kazanan 100'e yakın sporcu Başkan Akpınar ile birlikte yeni yıl pastası kesti. Başkan Akpınar "Başta çocuklarımız olmak üzere, toplumun farklı kesimlerine spor yaptırıyoruz" dedi.

Yeni yıl pastası kestiler

Karşıyaka Belediye Spor Kulübü'ndeki branş sayısını 5 yılda, 3'ten 26'ya çıkartan Karşıyaka Belediyesi, yeni yılı farklı branşlarda madalyalar kazanan sporcuları ile birlikte kutladı. Yüzme, su topu, boccia, judo, jimnastik, futbol, basketbol, okçuluk ve hentbolda, yıl içinde derece yapan sporcular Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ı ziyaret etti. Madalya ve kupaları ile gelen genç sporcular, Başkan Akpınar ile birlikte yeni yıl pastası da kesti.

Aktif şehir Karşıyaka

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Belediye Spor Kulübümüzü 3 branşta devralmıştık. Şu anda 26 branşta faaliyet gösteriyoruz. Pek çok profesyonel kulübün bile yapamadığı kadar branşta mücadele ediyoruz. Başta çocuklarımız olmak üzere, toplumun farklı kesimlerine spor yaptırıyoruz. Türkiye'nin ilk Aktif Şehri Karşıyakamıza da bu yakışır" dedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Spor
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