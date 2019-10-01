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Şampiyonlardan ziyaret

1 saat önce

Sivas'ta düzenlenen Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda birincilik elde eden sporcular Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

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Sivas'ta düzenlenen Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda birincilik elde eden sporcular Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

İlçedeki okullarda eğitim gören Bedia Eken ve Ceren Çetinel, katıldıkları turnuvada şampiyon oldu.

Eken ve Çetinel, şampiyonanın ardından Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük'ü ziyaret etti.

Açıkyörük, ziyarette yaptığı konuşmada, öğrencilerin Erdemli'yi güzel bir şekilde temsil ettiklerini belirtti.

Ziyaret sonunda Açıkyörük, öğrencilere altın hediye etti.

Erdemli, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:24 Kaynak: AA
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