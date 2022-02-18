Üye Girişi
Şampiyonların 1 yaşındaki tayları 2024'te pistlerde boy gösterecek - Son Dakika

Şampiyonların 1 yaşındaki tayları 2024'te pistlerde boy gösterecek

18.02.2022 11:15
Şampiyonların 1 yaşındaki tayları 2024'te pistlerde boy gösterecek

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu Tarım İşletmesinde özenle bakılan 1 yaşındaki taylar, 2024'te babaları gibi şampiyon olmak için koşacak.

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu Tarım İşletmesinde özenle bakılan 1 yaşındaki taylar, 2024'te babaları gibi şampiyon olmak için koşacak.

Sultan 2. Mahmud'un 1815 yılında "Çiftlikat-ı Hümayun" adıyla kurdurduğu, 1984'ten bu yana da TİGEM bünyesinde faaliyet gösteren işletmede geleceğin şampiyon adayı taylar dünyaya geliyor.

Safkan Arap atı yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden olan ve şampiyon aygırlara ev sahipliği yapan işletmedeki tay doğumları, uzman personel gözetiminde gerçekleştiriliyor.

İşletmede, yarış hayatları sırasında birçok kez dereceler elde etmiş "Ayabakan", "Altaha", "Bozok", "Atom Karınca", "Ufukbir", "Hızlıtay", "Yakupbey" ve "Anka" gibi aygırların yavrusu, 58 erkek ve 70 dişi tay, geleceğin şampiyon adayı olarak yetiştiriliyor.

Beslenmelerine önem verilen 1 yaşındaki taylar, havuçtan kuru kayısıya, kuru üzümden keçi boynuzu pekmezine çeşitli besinler ve vitaminle besleniyor.

Yavuzhan Tavlası'ndan meraya bırakıldıktan sonra locaları temizlenip dezenfekte edilen taylar, meradan dönüşlerinde tımar edilip, yeleleri ve kuyrukları taranarak tırnaklarına bakım uygulanıyor.

AA'nın doğumuna tanıklık ettiği taya da özenle bakılıyor

Şampiyon olmak için koşacak taylar arasında, geçen sene 16 Şubat'ta Nurettin Aral Kısrak Tavlası'na ait meradayken sancılanan Zamangülü adlı kısrağın yavrusu "Atmaca Ali" de bulunuyor.

Anadolu Ajansı ekibince kar üstünde doğumu görüntülenen ve şampiyon aygır "Hızlıtay"ın yavrusu olan tay, doğumun ardından geçen zamanda Yavuzhan Tavlası'nda özenle bakılıyor.

Geleceğin şampiyon adayı taylar, 2024 yılında pistlerde boy gösterecek.

"Her taya özenle bakıyoruz"

Anadolu Tarım İşletmesi Atçılık Şube Şefi Gürcan Çağdaş Dik, AA muhabirine, geçen yıl doğan tayların 2024 yılında pistlerde koşmaya başlayacağını söyledi.

Gelişimi sağlıklı şekilde süren taya şampiyonlara yakışır şekilde bakıldığını belirten Dik, "Her taya özenle bakıyoruz. İşçi arkadaşlarımız ve teknik elemanlar ile her türlü bakımını sürdürüyoruz." diye konuştu.

Dik, her bir tayın şampiyon adayı olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kısraklarımız genellikle sakin ve sessiz zamanlar olan gece vakitlerinde doğum yapıyor ancak Atmaca Ali, merada kar üzerinde doğdu. Bu çok ender görülen bir olay. Her yıl taylarımız bir komisyon tarafından elit ya da koşu tayı olarak ayrılıyor. Böylece satışa sunuyoruz. Atmaca Ali de 3 yaşına geldiğinde yarışlarda koşacak."

YORUMLAR
500

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Eskişehir, Şampiyon, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şampiyonların 1 yaşındaki tayları 2024'te pistlerde boy gösterecek - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:23 Artan talep fiyatlara yansıdı! Gram altın 830 liradan alıcı buluyor
11:22 Milli Savunma Bakanı Akar, gündemle ilgili konuştu: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi söyledik
11:18 Bu bir "kimin eli kimin cebinde beli değil" haberidir: Ünlü adam sosyetik güzelle evli ama başka bir ünlü kadınla beraber, karısı ise ünlü işadamıyla!
11:15 Güne yükselişle başlayan dolar, 13,62 seviyelerinde alıcı buluyor.
11:05 İsimlerini açıklamayan ABD'li yetkililer iddia etti: Önümüzdeki birkaç günde Rusya, Ukrayna'ya saldıracak
10:44 O İstanbul'un en efsane otobüsü! Üzerinde güneş batmıyor ama motoru arızalanabilyor
10:43 Hurdalıktan aldığı aracı restore etti! İlgiden trafikte ilerleyemiyor
09:43 Tayland'da insanlık dışı görüntüler! Maymunları bez çantalara koyup asmışlar
10:33 Eljif Elmas, Barcelona maçında öyle bir hareket yaptı ki maça damga vurdu!
09:43 O köpeklerin görevi hırsız martıları kovmak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 11:31:49. #1.13#
SON DAKİKA: Şampiyonların 1 yaşındaki tayları 2024'te pistlerde boy gösterecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement