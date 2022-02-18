Şampiyonların 1 yaşındaki tayları 2024'te pistlerde boy gösterecek - Son Dakika

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu Tarım İşletmesinde özenle bakılan 1 yaşındaki taylar, 2024'te babaları gibi şampiyon olmak için koşacak.

Sultan 2. Mahmud'un 1815 yılında "Çiftlikat-ı Hümayun" adıyla kurdurduğu, 1984'ten bu yana da TİGEM bünyesinde faaliyet gösteren işletmede geleceğin şampiyon adayı taylar dünyaya geliyor.

Safkan Arap atı yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden olan ve şampiyon aygırlara ev sahipliği yapan işletmedeki tay doğumları, uzman personel gözetiminde gerçekleştiriliyor.

İşletmede, yarış hayatları sırasında birçok kez dereceler elde etmiş "Ayabakan", "Altaha", "Bozok", "Atom Karınca", "Ufukbir", "Hızlıtay", "Yakupbey" ve "Anka" gibi aygırların yavrusu, 58 erkek ve 70 dişi tay, geleceğin şampiyon adayı olarak yetiştiriliyor.

Beslenmelerine önem verilen 1 yaşındaki taylar, havuçtan kuru kayısıya, kuru üzümden keçi boynuzu pekmezine çeşitli besinler ve vitaminle besleniyor.

Yavuzhan Tavlası'ndan meraya bırakıldıktan sonra locaları temizlenip dezenfekte edilen taylar, meradan dönüşlerinde tımar edilip, yeleleri ve kuyrukları taranarak tırnaklarına bakım uygulanıyor.

AA'nın doğumuna tanıklık ettiği taya da özenle bakılıyor

Şampiyon olmak için koşacak taylar arasında, geçen sene 16 Şubat'ta Nurettin Aral Kısrak Tavlası'na ait meradayken sancılanan Zamangülü adlı kısrağın yavrusu "Atmaca Ali" de bulunuyor.

Anadolu Ajansı ekibince kar üstünde doğumu görüntülenen ve şampiyon aygır "Hızlıtay"ın yavrusu olan tay, doğumun ardından geçen zamanda Yavuzhan Tavlası'nda özenle bakılıyor.

Geleceğin şampiyon adayı taylar, 2024 yılında pistlerde boy gösterecek.

"Her taya özenle bakıyoruz"

Anadolu Tarım İşletmesi Atçılık Şube Şefi Gürcan Çağdaş Dik, AA muhabirine, geçen yıl doğan tayların 2024 yılında pistlerde koşmaya başlayacağını söyledi.

Gelişimi sağlıklı şekilde süren taya şampiyonlara yakışır şekilde bakıldığını belirten Dik, "Her taya özenle bakıyoruz. İşçi arkadaşlarımız ve teknik elemanlar ile her türlü bakımını sürdürüyoruz." diye konuştu.

Dik, her bir tayın şampiyon adayı olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kısraklarımız genellikle sakin ve sessiz zamanlar olan gece vakitlerinde doğum yapıyor ancak Atmaca Ali, merada kar üzerinde doğdu. Bu çok ender görülen bir olay. Her yıl taylarımız bir komisyon tarafından elit ya da koşu tayı olarak ayrılıyor. Böylece satışa sunuyoruz. Atmaca Ali de 3 yaşına geldiğinde yarışlarda koşacak."