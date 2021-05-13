Şampiyonların masörü

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te görev yapan Konyalı masör Ahmet Ergün, TBL'de çalıştığı takımlarla 4.kez Basketbol Süper Ligi'ne çıkma sevincini yaşadı.

Basketbolda uzun yıllardır başarıyla masörlük yapan Ahmet Ergün, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in ING Basketbol Süper Ligi'ne çıktığı kadronun teknik heyetinde yer aldı. Ege temsilcisinde takımın en sevilen isimleri arasında yer alan Ergün, TBL'de 4 farklı takımla Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayarak ilginç bir istatistiğe imza attı. Konyalı deneyimli masör, 2012 yılında Uşak Sportif, 2017 yılında Eskişehir Basket ve 2018 yılında da Afyon Belediyespor'da şampiyonluk sevinci yaşamasının ardından aynı sevinci bu sezon Denizli'de yaşadı.

Konyaspor Basket'te de iki farklı dönemde çalışan başarılı masör, altyapı milli takımlarında da zaman zaman görev yapıyor.Haklı bir gurur yaşayan Ahmet Ergün, yorucu ve zorlu bir sezonun ardından 4. kez Süper Lig'e çıkmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. - DENİZLİ