Şampiyonların sayısı bu teknoloji ile artacak

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı ilk kez düzenlediği 'sığırlarda embriyo transferi' kursu büyük ilgi gördü. 15 veterinerin yer aldığı kurslarda verilen eğitimlerle, verimli hayvanların neslinin artırılması hedefleniyor.

'Sığırlarda embriyo transferi' kursu sayesinde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden eğitime katılan veteriner hekimler uygulamalı olarak embriyo transferi gerçekleştirdi. Bir hafta süren eğitimin sonunda sertifikalı olarak eğitimi tamamlayan 15 kursiyer, verimli ırkların çoğalmasında gereken çalışmaları geldikleri illerde uygulayabilecek. Türkiye'nin klonlama yapmış bir ülke olarak embriyo transferinde Avrupa'da olması gerekenden geride olduğunu ifade eden Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Sağırkaya, "Verimli olan annelerden her yıl sadece bir yavru elde edebiliriz. Ama biz embriyo transferiyle yılda 15 ile 50 arasında yavru elde edebiliriz. Biz bu şekilde şampiyon yani en yüksek verimli annelerden fazla sayda yavru alarak, üstün hayvanların sürülerdeki sayılarını artırabiliriz. Ben yurt dışında gördüğüm eğitimlerle bu işe başladım. 1995 yılından beri de bunu Türkiye'de öğretebildiğim kadar kişiye öğretmeye çalışıyoruz. Bu kursların bu yönden önemi çok. Çünkü şu anda sahada embriyo transferinde uzman veteriner hekim sayısı çok yetersiz. Şu anda kursta Adıyaman'dan İzmir'e, Manisa'dan Gaziantep'e kadar değişik vilayetlerden 15 kişi yer almaktadır. Nazari derslerin yanında uygulamalı olarak veteriner hekimlerin kendilerini geliştirmesi lazım" dedi.

Avrupa'da son yıllarda 120 binin üzerinde embriyo transferi gerçekleştirildiğini ifade eden Sağırkaya, "Bu sayı dünya genelinde 1 milyonun üzerine çıkıyor. Dünyanın şampiyon ineklerinden bir tanesinden şu anda embriyo transferi yoluyla elde edilmiş 56 tane boğa bulunmaktadır. Hiçbir bir inekten normal şartlarda 56 tane yavru elde edilemez. Erkeklerin yanı sıra, 76 tane de kızı var bu ineğin. Bu kızlar da verimleriyle ve özellikleriyle ilk sıralarda yer almaktadır. Yani dünyada sıralamaya girmiş bir inekten 132 tane buzağı almak çok mühim. Bunların içerisinden de en iyilerinin embriyo transferi ile çoğaltıldığını düşünürsek, sürü içerisindeki elit hayvanların yüzdesini çok kısa zamanda azami sayıya çıkarmış oluyorsunuz" diye konuştu.

Türkiye'deki hedeflerinin süt açısından rekortmen ineklerin embriyolarını çoğaltmak olduğunu belirten Sağırkaya, "Üretilen sütün birim başına maliyetini de düşürmüş oluyoruz. Hayvanların sağlık durumlarının daha iyi olmasını sağladığımız için bu giderlerinde düşmesini sağlıyoruz. Küçük bir örnek verecek olursak, 2012 yılında Almanya ile sığır sayısında biz 200 bin üstteydik. Ama süt üretiminde onlar bizim yaklaşık 2,5 katımz fazla süt elde ediyorlardı. Bizim Türkiye'deki hayvanlarda süt verimliliğini arttırmamız gerekiyor. Bunun içinde bu teknolojiyi kullanmamız olmazsa olmazımızdır" dedi.

Afyon'dan katılan Veteriner Hekim Mehmet Düzer ise "Embriyo transferini Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli görüyoruz. Bu transfer sayesinde yüksek verimli hayvanlardan elde edilen embriyolar, düşük verimli hayvanlara nakledilerek yüksek verimli hayvanların sayısını arttırmamız gerekiyor. Bu yöntemin Türkiye'de ileri seviyelere ulaşması için bizlerde elimizden geleni yapıyoruz. Kendi işletmemizde de bunu uygulamaya çalışıyorduk. Bununla ilgili yavrularda aldık. Verimleriyle ilgili sonuçlar çıkacaktır. Bizimde hayvancılığımızı daha ileriye taşımak için bu yöntemi kullanmak zorundayız" şeklinde konuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde ilk kez gerçekleştirilen Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı 'sığırlarda embriyo transferi' kursu, Dölerme ve Suni Tohunmlama Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Hakan Sağırkaya ve Doç. Dr. Selim Alçay tarafından veriliyor. - BURSA