Şampiyonların tayları 9 milyon lira gelir getirecek - Son Dakika

Şampiyonların tayları 9 milyon lira gelir getirecek

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde yetiştirilen ve bu yıl içinde ihaleyle satışa çıkarılacak 78 taydan yaklaşık 9 milyon lira gelir elde edileceği öngörülüyor.

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde yetiştirilen ve bu yıl içinde ihaleyle satışa çıkarılacak 78 taydan yaklaşık 9 milyon lira gelir elde edileceği öngörülüyor.

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2. Mahmut tarafından 1815 yılında "Çiftlikat-ı Hümayun" adıyla kurulan ve 1984'ten bu yana TİGEM bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu Tarım İşletmesi, 12 baş aygır, 146 baş kısrak varlığıyla safkan Arap atlarını geleceğe taşımak ve gen kaynağını korumak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

İşletmede 2020 yılında Turbo, Tamerinoğlu, Altaha ve Ayabakan gibi yarış pistlerinde adından söz ettiren şampiyon aygırların taylarının da bulunduğu 59'u erkek, 60'ı dişi olmak üzere 119 baş tay dünyaya geldi.

Son yıllarda pistlerde başarı gösteren Karaüzüm, Yılmabaşar, Denizim, Semend, Serhantay, Hayatım ve Yalnızefe gibi atların yetiştiği Anadolu Tarım İşletmesi, bu sene 78 tayı ihale usulüyle satışa çıkaracak.

Söz konusu tayların 61'i Karacabey Tarım İşletmesi'nde, 17'si ise İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda satışa sunulacak. Satıştan 9 milyon lira gelir elde edilmesi bekleniyor.

"Yılda ortalama 120 tay dünyaya geliyor"

Anadolu Tarım İşletmesi Atçılık Şube Şefi Eren Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, at yetiştiriciliği yapılan 3 işletmeden biri olduklarını söyledi.

Karabulut, yaklaşık 400 atın bulunduğu işletmenin Osmanlı'dan bugüne kadar Türkiye'deki Arap atlarının gen kaynağı bakımından önemli potansiyele sahip bulunduğunu dile getirdi. Karabulut, şöyle konuştu:

"Anadolu Tarım İşletmemizden çıkıp yarış pistlerinde başarılı olan çok sayıda atımız var. Burada yılda ortalama 120 tay dünyaya geliyor. Bir yaşına gelen taylar Karacabey Tarım İşletmesi'nde, iki yaşına gelen taylar ise Veli Efendi Hipodromu'nda açık artırma usulüyle satışa sunuluyor. 2020 yılında 78 tayımız satılacak. Bunlar Turbo, Tamerinoğlu, Ayabakan, Altaha, Araslı, Anka, Hızlıtay ve Orçun gibi pistlerin başarılı atlarının tayları. 2020 yılında 78 baş tay satışından 9 milyon lira gelir bekliyoruz."

Karabulut, satışa sunulacak tayların 2021 ve 2022 yıllarında pistlerde boy göstermeye başlayacağını da sözlerine ekledi.

Mahmudiye, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 11:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şampiyonların tayları 9 milyon lira gelir getirecek - Son Dakika

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