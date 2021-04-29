Şampiyonluğa 9 puan kaldı! - Son Dakika

Şampiyonluğa 9 puan kaldı!

29.04.2021 12:35
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Çaykur Rizespor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle dönerek kayıp yaşamayan Beşiktaş, son 4 haftaya büyük avantajla girdi.

Çaykur Rizespor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle dönerek kayıp yaşamayan Beşiktaş, son 4 haftaya büyük avantajla girdi. Siyah-beyazlılara şampiyonluk için 9 puan yetiyor.

Süper Lig'in 38. haftasında Rize deplasmanında kritik bir maça çıkan Beşiktaş, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve zirvede yara almadan yoluna devam etti. Puanını 78'e yükselten siyah-beyazlılar, kalan 4 maçta 9 puan toplaması halinde, rakiplerinin aldığı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. Aboubakar, Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Rosier, Necip Uysal ve Ajdin Hasic'ten yoksun olarak gittiği deplasmanda kayıp yaşamayan Beşiktaş, yoluna devam etti.

GÖKHAN TÖRE İŞİNİ YAPTI

Cenk Tosun ve Aboubakar'ın yokluğunun yanı sıra, hafta içinde tedavisi süren ve karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Larin yerine Teknik Direktör Sergen Yalçın, Kayserispor maçında olduğu gibi Rize deplasmanında da forvette Gökhan Töre'ye şans verdi. Kayserispor karşısında gol atmamasına karşın hareketli görüntüsüyle rakip savunmayı zorlayan Töre, Rize deplasmanında da beklentinin üzerinde oynadı. Mücadelenin 57. dakikasında Welinton'un pasında sağ kanatta topla buluşan yıldız oyuncu, ceza sahasına girerek çaprazdan çok net bir vuruş yaparak golünü attı ve takımının galibiyetine katkı sağladı. Gökhan'ın forvet pozisyonundaki performansı teknik ekibi memnun ederken, Sergen Yalçın, atılan golün hemen ardından "Ben sana 'atacaksın' demiştim" diyerek oyuncusunun golünü kutladı. Gökhan Töre'nin yanı sıra Kevin N'Koudou'nun da 2 maçlık performansı yüzleri güldüren bir diğer etken oldu. Kayserispor maçında 2 kez, Rizespor maçında da 1 kez fileleri sarsan N'Koudou, Hatayspor maçında da Sergen Yalçın'ın en önemli kozlarından birisi olacak.

GHEZZAL FARKINI ORTAYA KOYUYOR

Siyah-beyazlı ekipte birçok eksik olmasına karşın Rachid Ghezzal'ın performansını katlaması, siyah-beyazlı ekibi de hücum anlamında ileriye taşıdı. Kayserispor maçında attığı 1 golün yanı sıra, 1 de asist yapan Ghezzal, Rize deplasmanında da benzer bir performans sergiledi. N'Koudou'nun golünde yaptığı klas asistle skora etki eden Cezayirli oyuncu, 75. dakikada kaydettiği jeneriklik golüyle de galibiyette başrol oynadı. Bu sezon gol sayısını 5'e yükselten Ghezzal, yaptığı 16 asistle de ligin asist kralı konumunda. Ghezzal'ın yanı sıra, sezon boyu eleştirilen isimlerden olan Adem Ljajic de son haftalarda takımın en önemli silahlarından birisi haline geldi. Ankaragücü maçından sonra bu futbolcuyla görüşen Sergen Yalçın, son haftalarda Ljajic'ten beklentilerini iletirken, Boşnak oyuncu da hocasının güvenini boşa çıkarmadı. Rizespor karşısında etkili bir görüntü ortaya koyan Ljajic, Ghezzal'ın attığı golde de verdiği pasla skora katkı yaptı.

9 PUANLA ŞAMPİYONLUK GELİYOR

Süper Lig'de kalan 4 haftada Hatayspor, Galatasaray (D), Karagümrük ve Göztepe (D) ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu maçlardan 9 puan çıkarması durumunda rakiplerinin topladığı puanlara bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek. 36 maçta topladığı 78 puanla, maç başına 2.16 puan ortalaması yakalayan siyah-beyazlılar, 78 gol atarak ligin en golcü ekibi oldu.

(Bozhan Memiş/İHA)

Şampiyonluğa 9 puan kaldı!
Şampiyonluğa 9 puan kaldı!

Sergen Yalçın, Kayserispor, Rizespor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şampiyonluğa 9 puan kaldı! - Son Dakika Spor


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