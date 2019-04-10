Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor
'un basın sözcüsü Uğur Özden
, play-off yarı finalindeki rakipleri Galatasaray
'ı eleyerek finale çıkmak istediklerini söyledi.
Kulüp internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Uğur Özden, geride kalan sezon olduğu gibi play-off yarı final serisinde yine Galatasaray ile eşleştiklerini hatırlattı.
Ligde final hedeflediklerini dile getiren Özden, "Zor bir seri olacak ancak şampiyonluğa giden yolda hataya yer yok. Galatasaray'ı yine eleyerek finale çıkmayı istiyoruz. İlk maçta elimizden gelenin en iyisini sahaya yansıtarak İzmir
'e avantajlı dönmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Arkas Spor, Voleybol Efeler Ligi play-off yarı final ilk maçında yarın İstanbul
'da Galatasaray'a konuk olacak. İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride ikinci maç 15 Nisan Pazartesi günü İzmir Vestel Venüs Atatürk
Voleybol Kompleksi'nde oynanacak.