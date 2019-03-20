Son Dakika Haberleri: Şampiyonluğa İnandık"

Şampiyonluğa İnandık"

1 saat önce

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Adil Sani Konukoğlu, şampiyonluğa inandıklarını belirterek, "Puan kayıplarına izin vermeden serimizi sürdürmek istiyoruz.

Şampiyonluğa İnandık
Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Adil Sani Konukoğlu, şampiyonluğa inandıklarını belirterek, "Puan kayıplarına izin vermeden serimizi sürdürmek istiyoruz. İnşallah mayıs ayı geldiğinde taraftarımızla beraber şampiyonluk sevincini yaşayacağız." dedi.

Konukoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Spor Toto 1. Lig'de sezona şampiyonluk hedefiyle başladıklarını ifade etti.

Zaman zaman taraftarın üzüldüğü haftalarda dahi bu hedeften şaşmadıklarını vurgulayan Konukoğlu, şöyle konuştu:

"3 haftadır güzel bir grafik yakaladık. Bunu sürdürmek istiyoruz. Camia olarak şampiyonluğa inandık. Tüm çalışmalarımız, planlamalarımız bu inanç doğrultusunda. Önümüzde 8 maç var ve hepsi de final niteliğinde. Puan kayıplarına izin vermeden serimizi sürdürmek istiyoruz. İnşallah mayıs ayı geldiğinde taraftarımızla beraber şampiyonluk sevincini yaşayacağız."

Taraftar desteğinin şampiyonluk yolunda olmazsa olmazlar arasında yer aldığını aktaran Konukoğlu, bu anlamda Gaziantep'teki futbolseverlerin desteğine ihtiyaçlarının olduğunu kaydetti.

Konukoğlu, ligin kalan maçlarında tüm taraftarları takımın yanında görmek istediklerine dikkati çekerek, "Özellikle iç saha maçlarımız olmak üzere 8 final maçında taraftarla bütünleşmemiz olmazsa olmaz. Bu işi hep birlikte başaracağız. O yüzden herkesi takıma destek olmaya davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ligin 26. haftasını 45 puanla 5. sırada tamamlayan Gaziantep ekibi, 27. haftada Afjet Afyonspor'u konuk edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:27 Kaynak: AA

Adil Sani Konukoğlu, Futbol, Gaziantep, Spor
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