Şampiyonluğu vefat eden babasına armağan etti - Son Dakika

Ankara'da düzenlenen Türkiye Budokaido Kyokushin Ashihara Şampiyonasında alt minik erkekler kumite 35 kiloda birinciliğe ulaşan Kayra Yusuf, madalyasını 2017'de trafik kazasında vefat eden Sinan Bozdağ'ın babasının mezarına götürdü.

Büyük Torbalı Gazetecisinde dağıtıcı olarak görev yapan ve 2017'de trafik kazasında 36 yaşında vefat eden Sinan Bozdağ'ın oğlu Kayra Yusuf, Ankara'da düzenlenen turnuvada Türkiye Şampiyonu oldu. Bozdağ'ın iki çocuğundan olan 9 yaşındaki Kayra Yusuf, Ankara'daki organizasyonda Türkiye şampiyonu olduktan sonra babasının mezarını ziyaret ederek, Türkiye Şampiyonluğunu babasına armağan etti.

Genç sporcunun antrenörü Levent Dereboylu, Kayra Yusuf'un yetenekli bir isim olduğunu belirterek, "Diğer şampiyonalarda da önemli başarılara imza atarak ilerleyen yıllarda adından söz ettirecek bir sporcu olacağına eminim." dedi.