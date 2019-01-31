'Şampiyonluk Baklavası' Yasin Özlü'den

AK Parti Başiskele Belediye Başkan Adayı Yasin Özlü, SKM programları kapsamında saha çalışmalarını sürdürürken, 1. Amatör Küme'de şampiyon olarak Süper Amatör Küme'de mücadele etmeye hak kazanan Kullarsporlu futbolcuları ziyaret etti. Aynı zamanda; Atletizm Federasyonu ve Kağıtspor Yönetim Kurulu üyesi de olan Yasin Özlü'yü Kullarspor Kulübü Gençlik Eğitim ve Kamp Merkezi önünde Kulüp Başkanı Fahri Altıntaş, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve sporcular tarafından karşılandı.

BAŞARIYI DAHA DA ARTTIRACAĞIZ

Yasin Özlü, Başiskele Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve Türkiye'ye örnek olan kamp merkezini gezerken, tesis hakkında bilgi aldı. İlçede sportif faaliyetlerin gelişmesi ve başarıların arttırılması için ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduklarını ifade eden Özlü, "Gençlerimizin sporla büyümesi, barış ve kardeşlik ortamında spor bilinci gelişmiş nesillerin yetişmesi için spor kulüplerimizi ziyaret ediyor, istişarede bulunuyoruz.

GENÇLERİMİZİ ÖNEMSİYORUZ

Sporu ve gençlerimizi önemsiyoruz. İlçemizdeki tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum. Biz her zaman, her yerde ilçemizin spor kulüplerine destekçi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Yasin Özlü ve Kulüp Başkanı Fahri Altıntaş bir süre sohbet ettikten sonra antreman yapan oyuncularla bir araya geldi. Futbolcuları başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Adayı Yasin Özlü, baklava ikramında bulundu.