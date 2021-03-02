Şampiyonluk için kenetlendi

TFF 3.Lig 1.Grubun son 9 haftasında 27 puan toplayarak büyük bir başarı yakalayan Yeşilyurt Belediyespor'da tüm planlar şampiyonluk üzerine kuruldu. Yönetim, teknik ekip ve futbolcular, 3 Mart Çarşamba günü kendi sahalarında oynayacakları Ofspor maçını da kazanarak galibiyet serisine bir halka daha eklemek istiyor.

TFF 3.Lig 1.Grubun ikinci yarısında başarılı bir grafik yakalayarak oynadığı 9 maçın tamamını kazanan Yeşilyurt Belediyespor, 03 Mart Çarşamba günü saat 14: 00'de Yeşiltepe Spor Kompleksinde oynayacağı Ofspor engelini de 3 puanla aşarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha ortadan kaldırmayı hesaplıyor. Ofspor karşılaşması öncesinde Yeşilyurt TV mikrofonlarına konuşan Yeşilyurt Belediyespor Kaptanı Erhan Gözetlik, "İkinci yarı için çok güzel bir kamp dönemi geçirdik, aramıza katılan yeni arkadaşlarımızla güzel bir birliktelik yakaladık. Birbirimize inandık, oynadığımız maçlarda zaten bunu gösterdik. Hedeflerimiz var, buna ulaşmak içinde çok çalışıyoruz. Sezon sonuna kadar hiç yenilmeden giderek kupayı Malatya'ya getirmek istiyoruz. 9'da 9 yapan bir takıma karşı rakiplerimiz daha dirençli oynuyorlar, maçlarımız zor geçiyor. Rakiplerimiz bize karşı daha fazla kapanıyorlar, artı motivasyonla oynuyorlar. Bizlerde bunun bilinciyle hazırlanıyoruz. Fatsa'da 90+5'de, Payas' da 90'da attığımız gol bizim hedefe olan inancımızı gösteriyor. 9'da 9 yapmak futbolda kolay bir iş değildir. Önümüzde çok zorlu bir Ofspor maçı var, bu maçı da kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyespor olarak güzel bir grafik yakaladıklarını söyleyen Yeşilyurt Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Balan ise, "Güzel bir şekilde yolumuza devam ediyoruz, bunun devamını getirmek içinde planlı, sistemli ve ciddi bir şekilde maçlarımıza odaklandık. Zorlu bir grupta yer alıyoruz, bunu bilerek hazırlanıyoruz. İkinci yarı için fikstür dezavantajımız halen devam etmesine rağmen takım olarak 9 maçlık galibiyet serisi yakaladık. Kendi sahamızda Ofspor ile ardından Diyarbakır'da bir final maçı oynayacağız. Bizim için her maç finaldir. İnşallah istediğimiz sonuçlarla döneriz, takımıma güveniyorum. Ofspor maçını kazanarak galibiyet serimize devam etmek istiyoruz. Başarıya ulaşmak için galibiyet noktasındaki istikrarlı süreç önemlidir. Bir maç kazan, bir maç berabere bir maç kaybetmek takımları bir yerlere götürmez. Geriye düştüğümüz birçok maçı kazandık, vazgeçmedik, pes etmedik. Kazanma alışkanlığı takımda ciddi bir moral ve motivasyon etkisi oluşturdu. Tabii ki bunu devam ettirmek önemlidir. Sonuna kadar bu mücadelenin içerisinde olacağımızı kazandığımız maçlarla gösterdik. Takımda çok iyi birliktelik yakaladık, futbolcularımız arasında tam bir kolej havası oluştu. Birbirine inanan ve güvenen bir ekip ruhuna ulaştık. Uzatmada gol yediğimiz halde pes etmeden mücadele ederek kazandığımız maçlar bunun açık bir göstergesidir. Takım olarak sahada bir karakter ve bir duruş sergiliyoruz. Çok zorlu maçlarımız var, bunları da kazasız atlatmak içinde canla başla çalışıyoruz. İç ve dış sahada hep final maçları oynayacağız" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Muzaffer Çelik'te, teknik ekip ve futbolculara sonuna kadar güvendiklerini ifade ederek, "Sezon başında yeni bir kadro kurmamız nedeniyle ilk etapta talihsiz sonuçlar aldık. İkinci dönem için yaptığımız kamp dönemi ve yeni takviyelerle birlikte arzu ettiğimiz takım yapılanmasına kavuştuk .Ekibimizde şu anda bir aile ortamı oluşturduk, teknik ekibimiz ve futbolcularımız çok iyi çalışıyorlar, arkadaşlık ortamının iyi bir düzeyde olması güzel sonuçları da peşinden getirdi. Kulüp olarak ta futbolcularımızın hakkını ve hukukunu gözetme noktasında üstümüze düşen görevleri yerine getirmekteyiz. Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'ın destekleri ve bizim gayretlerimizi görüp hisseden teknik ekibimiz ve futbolcularımız da sahada daha özverili ve daha gayretli mücadele ederek güzel sonuçların altına imza atıyorlar. Takımın ödemelerini asla aksatmıyoruz, galibiyetlerden sonra hemen prim ve alacaklarını ödüyoruz. Kulüp olarak şu anda bu formayı terleten hiçbir futbolcumuza borcumuz yoktur. Herkes görevini yerine getirince başarıda kaçınılmaz oluyor. Kulübümüzde arkadaşlık, dostluk ve dayanışma hakimdir . İşini iyi yapan, gayretli, özverili, ahlaklı ve karakterli insanlardan kurulu bir ekip oluşturduk. Son 9 haftada ki galibiyetlerin kökeninde ; dürüstlük, ahlak ve terbiyenin yanı sıra futbolcularımızın birbirine inanması ve güvenmesi yatmaktadır. Biz birbirine inanmış ve güvenmiş futbolculardan kurulu kaliteli bir ekibiz.Bir bütün halinde hareket edip aile ortamını oluşturan teknik ekibimiz ve futbolcularımızın azmi ve gayretiyle birbirinden zorlu maçları kazandık. Yönetim olarak belirlenen hedeflere ulaşmak için gecemizi gündüzüme katıp çalışıyoruz, başarı için gerekli olan ne varsa yerine getiriyoruz. Bütün oyuncular bizim evlatlarımız, onlara inanıyoruz, güveniyoruz. Oyuncularımızda inanılmaz bir gayret var, kafaya koydular başaracaklar. Bunun temelinde sevgi ve saygı var, artık para ikinci plandadır. Ofspor maçında kazanarak yolumuza kararlılıkla devam etmek istiyoruz" diye konuştu. - MALATYA