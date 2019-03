Şampiyonluk İçin Titizlikle Çalıştığımızdan Kimsenin Şüphesi Olmasın"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk kupasını kazanmak için titiz bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk kupasını kazanmak için titiz bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.



Koç, kulübün resmi yayın organlarından Fenerbahçe dergisinin mart sayısındaki yazısında, bu sezonu en iyi yerde bitirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Bir başka amacımız ise futbol takımımızın gelecek sezon yapılanması kapsamında çalışmalarımızı yürütmek ve tamamlamaktır. Özellikle takviye yapacağımız bölgelerde, kadromuza yeni oyuncuları katabilmek amacıyla gerekli çalışmaları titizlikle yürütmekteyiz. İçinde bulunduğumuz ve camiamıza finansal anlamda tarihin en zorlu sürecini yaşatan maddi durumlara rağmen, gelecek sezon şampiyonluk kupasını getirmek için, büyük bir titizlik ve yoğunlukla çalıştığımızdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.



Mart ayının aldıkları galibiyetlerle güzel bir şekilde başladığını aktaran Koç, şu görüşlere yer verdi:



"Basketbol ve voleybol şubelerimizde aldığımız seri galibiyetler ve kadın basketbol takımımızın kazandırdığı 12. Türkiye Kupası bizleri mutlu etti. Özellikle erkek voleybol takımımızın Galatasaray deplasmanındaki müthiş geri dönüşü ile maçı 3-2 kazanmasını kutlamak istiyorum. Başarılı bir şekilde yarıştığı her kulvarda ilerleyen erkek basketbol takımımızı ise kazandığı Türkiye Kupası için tebrik ediyor, bizlere yaşatmaya devam ettikleri gurur için teşekkürlerimizi sunuyorum. Art arda oynadığımız Beşiktaş ve Çaykur Rizespor mücadelelerinde futbol A takımımız her iki maçta da geri düşmesine rağmen, vazgeçmeyerek geri dönmesini bildi. Takımımızın ikinci devre ile beraber artan performansı ve istatistiklere de yansıyan daha ofansif, dirençli ve mücadeleci futbolu bizleri gelecek adına umutlandırıyor. Ligin kalan haftalarında ana hedefimiz, son dönemlerde ortaya koymaya başladığımız istekli ve arzulu oyunu maçlarımızın bitiş düdüğüne kadar sergilemek ve mücadeleden vazgeçmeyen, sonuna kadar inanan bir takımla birlikte bu sezonu en iyi şekilde tamamlamaktır."



Fenerbahçe'nin özellikle ikinci yarıda sistematik olarak maçların sonucuna etki eden yanlış hakem kararlarına maruz bırakıldığını iddia eden Ali Koç, "Bir kez daha belirtmek isterim ki Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bizim bakış açımız kesinlikle şahıslar odaklı değildir. Son gerçekleştirdiğimiz basın toplantımız da dahil olmak üzere birçok platformda vurguladığımız gibi, Türk futbolunun yönetim sistemi içerisinde önemli noktalardaki yanlış uygulamalar, bazı lobilerin etkileri çeşitli sorunlarla birlikte adaletsiz ve adil olmayan kararlara yol açmakta, güven duygusunu zedelemekte ve toplumsal huzuru olumsuz etkilemektedir." değerlendirmesinde bulundu.



TFF başkanlık seçimi için öneri



"Türkiye Futbol Federasyonu kulüp kontenjanlarıyla oluşturulan yönetim kurulları tarafından yönetilmesi bugünkü sağlıksız ortamın oluşmasının en büyük nedenlerinden birisidir." diyen Ali Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yapısal olarak daha özerk, hiçbir kulübün yönetimine ve lobisine bağlı olmayan bir değişimi gerçekleştiremediğimiz takdirde marka değerinin korunması ve yükseltilmesinden bahsetmemiz mümkün olmayacaktır. Bu felsefe doğrultusunda çözüm önerilerimizden bazılarını basın toplantımızda net bir şekilde ifade etmiştik. Futbolumuzun marka değerinin artması, adil rekabet ortamının tesisi için üzerimize düşen her türlü çalışmaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu doğrultuda haziran ayında yapılacak TFF seçimlerinde Kulüpler Birliğinin daha fazla söz sahibi olması gerektiğini, Türk futbolunu hak ettiği yere taşıyacak potansiyelde bazı isimlerin birliğin ortak görüşü ile belirlenmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz."



Destek kampanyası



Kulübün Youtube hesabının kendileri için büyük önem taşıdığının ve nisan ayında 1 milyonun üzerinde görüntülenme almayı hedeflediklerinin altını çizen Koç, "Çok yakın bir zamanda camiamızın geleceği açısından mali sıkıntılarımızı aşmada önemli bir dönüm noktası sayılabilecek bir kampanyayı hayata geçireceğiz." açıklamasını yaptı.



Camianın bazı kesimlerinin, içinde bulunulan finansal durumun ciddiyetini hafife aldığını savunan Ali Koç, şunları kaydetti:



"Kampanyamız, sizlerle paylaştığım mali sıkıntılarımızı aşmanın yanı sıra bizleri bekleyen Finansal Fair Play (FFP) sorununu giderebilmemiz için de büyük bir önem ve fırsat teşkil etmektedir. Üç sene önce UEFA ile kulübümüz arasında bir uzlaşma anlaşması imzalanmıştı. Yapılan anlaşmaya göre, kulübümüz 3 sezon toplamında 30 milyon avro denk hesap açığını aşmaması gerekirken devraldığımız tarih itibariyle gerçekleşmiş olan 2 sezon toplamında yaklaşık 90 milyon avro denk hesap açığı vermiş durumdaydı. UEFA ile yaptığımız görüşmelerde her ne kadar gerçekleştirmiş olduğumuz mali gelişmeler olumlu karşılansa da geçmiş sezonlardaki denk hesap açığı olası bir yaptırımdan kurtulmamızın önünde büyük bir engel teşkil etmektedir. Bu denk hesap açığını telafi edecek tek imkan önümüzdeki günlerde başlatacağımız gelir olarak sayılabilecek destek kampanyamızın başarısıdır. Söz konusu kampanyamızın başarısı, FFP engelini aşmamızı sağlayacak ve gelecek sezon şampiyonluk yarışında iddialı bir kadro kurmamız için bize daha geniş bir hareket imkanı yaratacaktır."

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Fenerbahçeli Van Hooijdonk'un Son Hali, Hayranlarını Şaşırttı

Fenerbahçe'de Hedef Hegazi

Rizesporlu Morozyuk'un Eşinden İyi Haber

Başakşehir-Fenerbahçe Maçının Hakemi Hüseyin Göçek