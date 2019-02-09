Eroğlu, " İzmir'in gururu ve İzmirlilerin spor bayrağı olan Göztepe'nin yanındayım. Yarın yine stadda muhteşem taraftarımızla birlikte olup takımımızı destekleyeceğim. Bu desteğimi sadece tribünden değil her alanda sürdüreceğim. Projelerimiz içinde Göztepemizin çok ayrı yeri var. Biz varız, biz hazırız. Göztepemizle hedeflerimizi birleştirdik. Şampiyonluk için yola çıktık. Birlikte çok kupa kaldıracağız" dedi.

"Gurur vesilesi"

Dünyadaki bütün şehirlerin sporda da söz sahibi olduklarını ifadede eden Cumhur İttifakı AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Mimar Melek Eroğlu Göztepe Kulübüne yaptığı ziyarette, "İzmir'in sporda parlayan yıldızı Göztepe'dir. Göztepe sadece bugünü ile değil geçmişi ve yarınıyla da hem İzmir'in hem de Konaklı hemşehrilerimizin gurur vesilesidir" ifadelerini kullandı.

"Bu maçı alacağız, başka yolu yok"

Pazar günü daha önce olduğu gibi ailesiyle staddaki yerini alacağını sözlerine ekleyen Eroğlu, "Artık seri galibiyetlere başlayacağımıza inanıyorum. 'Bu maçı alacağız, başka yolu yok' diyorum. Bununla birlikte de hem sahada hem de kurumsal yapıda güçlü bir Göztepe için kollarımızı sıvadık. Projelerimiz içinde Göztepemizin çok ayrı yeri var. Biz varız, biz hazırız. Göztepemizle hedeflerimizi birleştirdik. Şampiyonluk için yola çıktık. Birlikte çok kupa kaldıracağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"Memnuniyet duyduk"

Kulübün genel yapısını, hedef ve ihtiyaçlarını anlatan Başkanvekili Talat Papatya ise Konak Belediye Başkan Adayı Mimar Melek Eroğlu'nun yaptığı ziyaretten ve tribün desteğinden son derece memnun olduklarını söyledi. Başkanvekili Papatya şöyle konuştu; "Melek Başkanın dediği gibi Göztepemiz şehrimizin en önemli varlıklarından biridir. Başkanımız Mehmet Sepil idaresinde yönetim kurulumuz ile birlikte Göztepemizi şampiyonluklara taşımak için çalışıyoruz. Fakat bu çalışmalarımızda en büyük desteğimiz de taraftarlarımız ve şehrimizin yöneticileridir. Bu bakımdan Yerel yönetimin bizim için çok ayrı bir önemi var. Bizi destekleyeceğinize ve yanımızda olacağınıza eminiz. Ziyaretinizden memnuniyet duyduk. Size ve ekibinize çok teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz."