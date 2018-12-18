Son Dakika Haberleri: Şampiyonluk İpini Göğüsleyeceğiz"

Şampiyonluk İpini Göğüsleyeceğiz"

2 saat önce

Gaziantep Valisi Davut Gül, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyeceğini söyledi.

Şampiyonluk İpini Göğüsleyeceğiz
Gaziantep Valisi Davut Gül, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyeceğini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Kardemir Karabükspor'u konuk edecek olan Gazişehir Gaziantep'in antrenmanını takip eden Vali Gül, antrenman öncesi futbolcularla sohbet edip baklava dağıttı.

Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, 40 günü aşkın süredir Gaziantep'te görev yaptığını ve Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nü ziyaret edip futbolcularla tanışmak istediğini söyledi.

Gaziantep'in Süper Lig'i hak eden bir şehir olduğunu dile getiren Gül, "Buna inanmış bir yönetim görevinin başında, futbolcular da buna inanmış durumda. Zaman zaman aksaklıklar olsa da inşallah şampiyonluk ipini göğüsleyeceğiz. Bu işin sonu güzel olacak. Artık şehir de takıma sahip çıkacak. Şehrimiz, kombine alarak, maça giderek, dua ederek kulübe sahip çıkacak ve ipi göğüsleyeceğiz." diye konuştu.

Gül, daha önceki görev yeri olan Sivas'ta da şampiyonluk sevinci yaşadığının hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

"İnşallah burada da yaşarız. Ben Sivas'ta göreve başladığımda Sivasspor 1. Lig'teydi ve Süper Lig'e çıktı. İçimden bir ses burada da aynı sonucu yaşayacağımızı söylüyor. O şampiyonluğu tatmak çok güzel bir duygu. Süper Lig'e çıkmamız lazım. Gaziantep, bunu hak ediyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:57 Kaynak: AA

Gaziantep, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe Başkanı Koç'tan Yaralı Taraftara Ziyaret İlk Kez Yüzde 50'nin Altına Düştü!

Amine Gülşe, 70 Kadınla Uyuşturucu Partisine Katılan Nişanlısı Mesut Özil'le Fotoğraf Paylaştı Yeni Malatyaspor Kulübü'ne Saldırı Olayına 3 Tutuklama
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2018 18:06:59. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şampiyonluk İpini Göğüsleyeceğiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]