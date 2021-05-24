Şampiyonluk kupası Bekir Çınar'ın mezarına götürüldü

TFF 1. Lig şampiyonu Adana Demirspor, şampiyonluk kupasını eski başkan Bekir Çınar'ın mezarına götürdü.
Adana Demirspor, 2020-2021 sezonunda şampiyon olarak 26 sene sonra Süper Lig'e çıkmaya hak kazandı.
Şampiyonluk kupasını alan mavi-lacivertli ekibin yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu heyet kupayı hayatını kaybeden eski başkan Bekir Çınar'ın mezarına götürdü.
Kupa, Çınar'ın mezar taşının yanına konuldu. Heyet dua edip mezardan ayrıldı. - ADANA
Kaynak: İHA
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