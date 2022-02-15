Şampiyonluk kupası Gölcük'te - Son Dakika

Şampiyonluk kupası Gölcük'te

Şampiyonluk kupası Gölcük\'te
Son Güncelleme: 17.03.2022 11:32

İlçenin gençlerinden kurulu kadrosu ile Kocaeli Şampiyonu olan Gölcük Belediye Spor Erkekler Basketbol A Takımı, şampiyonluk kupasını Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'e getirdi.

"Sporda Öncü Kent Gölcük" parolası ile çalışmalarını sürdüren Gölcük Belediyesi, yaptığı yatırımların meyvelerini toplamaya devam ediyor. Amatör sporlarda üst üste kazandığı başarılarla adından sıkça söz ettirmeye devam eden Gölcük'te son olarak Gölcük Belediye Spor Erkekler Basketbol A Takımı, Kocaeli şampiyonu oldu. Tamamı alt yapısında yetişen Gölcüklü oyunculardan kurulu Gölcük Belediye Spor Erkekler Basketbol A Takımı, Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde oynadığı 14 karşılaşmada 13 galibiyet alarak şampiyon oldu. Gölcük temsilcisi, elde ettiği şampiyonluk ile Bölgesel Basketbol Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

ŞAMPİYONLUK KUPASI BAŞKAN SEZER'İN ELLERİNDE

Aldığı şampiyonluk ile ilçenin gurur kaynağı olan başarılı takımın sporcuları ve teknik heyeti, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'i makamında ziyaret ettiler. Gölcük Belediye Spor Erkekler Basketbol A Takımı, kazandıkları kupa ile konuk oldukları Başkan Sezer'e desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

'SPOR KENTİ GÖLCÜK'HEDEFİYLE ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Şampiyon takımın ilçenin gururu olduğunu söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali yıldırım Sezer, "İlçemizi bundan sonra Bölgesel Basketbol Ligi'nde temsil edecek gençlerimizi, spor birimimizi, teknik heyeti tebrik ediyor, Bölgesel Basketbol Ligi'nde başarılar diliyorum. 'Spor Kenti Gölcük'hedefimizle, ilçemizin adının sportif başarılarla duyurulması ve gençlerimizin spora olan ilgisini arttırmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz"

GÖLCÜKLÜ ESLEM BALTA MİLLİ TAKIMDA

Başkan Sezer daha sonra U-15 Yıldız Kız Basketbol Milli Takımı'na seçilen Gölcüklü Eslem Balta ve ailesi ile bir araya geldi. Eslem Balta'ya milli takımda ve bundan sonraki spor hayatında üstün başarılar dileyen Başkan Seze, başta ailesi olmak üzere başarılı sporcunun yetişmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Güncel Şampiyonluk kupası Gölcük'te - Son Dakika


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